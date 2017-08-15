Путин поддержал идею прокурорской проверки заявлений обманутых дольщиков
15 августа 2017 22:28
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Васильев попросил президента поручить Генпрокуратуре «посмотреть на эту работу» из-за многочисленных жалоб обманутых дольщиков в ходе разбирательств. «Если бы сейчас Генеральная прокуратура организовала проверку этих обращений по обманутым дольщикам, посмотрела, как принимаются меры, насколько они эффективны, Владимир Владимирович, мы бы ответили на вопросы людям», — сказал глава фракции «Единая Россия».
«Хорошо», — сказал президент, отвечая на слова Васильева.
Глава государства согласился также с другим предложением Васильева — дать возможность дольщикам контролировать застройщиков.
Кроме того, глава фракции напомнил, что президент 9 июля уже поручал главам регионов обеспечить реализацию решений проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. «Мы сошлись на общественно важных вещах и понимании того, что власть обязана решать в интересах людей их задачи», — отметил Васильев.
С 1 января 2017 года в России по поручению Владимира Путина начал действовать компенсационный фонд участников долевого строительства. В конце января Верховный суд обязал застройщиков выплачивать компенсации за недостроенное жилье. В июле был создан реестр, в который будут вносить обманутых дольщиков, чтобы они смогли получить помощь из компенсационного фонда. Это сделано для недопущения повторного получения помощи. Для включения в реестр дольщик обязан своевременно вносить все платежи и совершать сделку купли жилья согласно федеральному законодательству. Также в июле Минстрой предложил Госдуме ограничить размер компенсаций ущерба покупателям элитного жилья, в случае если недвижимость не будет сдана.
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