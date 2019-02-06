Путин поддержал идею освободить от НДФЛ молодые семьи при продаже квартиры
6 февраля 2019 23:47
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— Если речь идёт о единственном жилье, то тогда мне кажется, что это вполне обоснованное предложение, я его поддержу, — сказал он.
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