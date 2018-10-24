Путин передал ОАК в состав "Ростеха"
24 октября 2018 19:17
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Передача должна быть осуществлена не позднее чем через полтора года.
Любопытно, что буквально неделю назад акции ОАК вдруг подорожали до исторического максимума. Пиковое значение в 0,9 рублей за акцию было зафиксировано в среду, 17 октября, в 12:48 по московскому времени, что на 21,6% больше уровня закрытия предыдущего дня.
Объединённая авиастроительная корпорация была создана по указу президента в 2006 году и включает в себя около 30 предприятий, в том числе разработчиков и производителей самолётов Ту, Су, МиГ и некоторых других. В 2013 году ОАК были переданы девять авиаремонтных заводов МО РФ.
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Передача должна быть осуществлена не позднее чем через полтора года. Политика региона
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