Путин передал ОАК в состав "Ростеха"

103

Передача должна быть осуществлена не позднее чем через полтора года.Любопытно, что буквально неделю назад акции ОАК вдруг подорожали до исторического максимума. Пиковое значение в 0,9 рублей за акцию было зафиксировано в среду, 17 октября, в 12:48 по московскому времени, что на 21,6% больше уровня закрытия предыдущего дня.Объединённая авиастроительная корпорация была создана по указу президента в 2006 году и включает в себя около 30 предприятий, в том числе разработчиков и производителей самолётов Ту, Су, МиГ и некоторых других. В 2013 году ОАК были переданы девять авиаремонтных заводов МО РФ.