Путин ответил на реплику экс-главы Самарской области Меркушкина
3 ноября 2017 18:45
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Как информирует life.ru, президент РФ Владимир Путин призвал бывших губернаторов не вмешиваться в работу новых руководителей, но по возможности познакомить преемников с "проблемами регионов". Об этом глава государства заявил на встрече с экс-губернаторами в своей резиденции в Ново-Огарёве.
— Я понимаю, очень правильно вы сказали — вмешиваться (в работу. — Прим. ред.), разумеется, не нужно, — ответил Путин на реплику экс-главы Самарской области Николая Меркушина. — Я имел в виду не то, что вы будете давать указания новым руководителям, а при случае, при их желании сможете просто, и я прошу об этом, погрузить их в проблемы региона.
Путин призвал экс-губернаторов оказать поддержку и помощь сменившему их новому поколению руководителей.
— Это, как правило, молодые... У них у всех горят глаза, они стремятся себя реализовать, показать, на что они способны, — сказал президент. — ... Они, конечно, сами должны дерзать, но, если частично опыт передать смогли бы, я буду вам благодарен.
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