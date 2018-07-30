Путин освободил семьи с инвалидами от взносов на капремонт
30 июля 2018 16:15
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Согласно закону, теперь компенсацию расходов на капремонт могут получить пенсионеры, достигшие 70 лет, проживающие в семье с инвалидами первой и второй групп. Компенсация для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет составит 50%, старше 80 — 100%.
Сейчас на компенсацию по взносам за капремонт могут рассчитывать пенсионеры, живущие в семьях, состоящих из «неработающих граждан пенсионного возраста», и одинокие люди.
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Комментарии
Политика региона
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