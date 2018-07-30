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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин освободил семьи с инвалидами от взносов на капремонт

30 июля 2018 16:15
103
Сейчас на компенсацию по взносам за капремонт могут рассчитывать пенсионеры, живущие в семьях, состоящих из «неработающих граждан пенсионного возраста», и одинокие люди.
Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий региональным властям расширить список льготников, которым могут компенсировать взносы на капитальный ремонт. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает РБК.

Согласно закону, теперь компенсацию расходов на капремонт могут получить пенсионеры, достигшие 70 лет, проживающие в семье с инвалидами первой и второй групп. Компенсация для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет составит 50%, старше 80 — 100%.

Сейчас на компенсацию по взносам за капремонт могут рассчитывать пенсионеры, живущие в семьях, состоящих из «неработающих граждан пенсионного возраста», и одинокие люди.


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Комментарии



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