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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин освободил россиян от обязанности доказывать отсутствие долгов по ЖКХ

29 ноября 2018 15:37
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Путин подписал закон, согласно которому гражданам не придётся доказывать отсутствие у них долгов за ЖКХ, что ранее являлось одним из условий предоставления населению субсидий и компенсаций.
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому гражданам не придётся доказывать отсутствие у них долгов за ЖКХ, что ранее являлось одним из условий предоставления населению субсидий и компенсаций. Документ опубликован на портале правовой информации, передает life.ru.

Отмечается, что теперь наличие задолженности будет подтверждаться на основании судебного решения, которое вступило в законную силу.

Стоит отметить, что россиянам уже не требуется представлять документы, подтверждающие наличие или отсутствие судебного акта.

Проект данного закона внесли депутаты "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России". 
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Комментарии



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