Путин освободил россиян от обязанности доказывать отсутствие долгов по ЖКХ
29 ноября 2018 15:37
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Отмечается, что теперь наличие задолженности будет подтверждаться на основании судебного решения, которое вступило в законную силу.
Стоит отметить, что россиянам уже не требуется представлять документы, подтверждающие наличие или отсутствие судебного акта.
Проект данного закона внесли депутаты "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России".
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