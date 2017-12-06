Путин объявил об участии в выборах президента в четвертый раз
6 декабря 2017 18:59
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«Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет. Спасибо вам за поддержку», — сказал Путин после продолжительного скандирования «ГАЗ за вас! ГАЗ за вас! ГАЗ за вас!» — «Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации».
Ранее 6 декабря Путин посетил форум «Доброволец России — 2017», где его также просили объявить о своем участии в выборах президента 2018 года, однако тогда президент лишь пообещал, что сделает это в ближайшее время. Перед тем как пообещать это, Путин спросил у волонтеров, поддержат ли те его кандидатуру, получив в ответ многоголосое «Да-а-а-а!»
«Оно [решение] будет принято в ближайшее время. И принимая его, я, конечно, буду иметь в виду и наш сегодняшний разговор, и вашу реакцию. Спасибо вам большое», — ответил Путин, подчеркнув, что единственным мотивом при принятии решения баллотироваться в президенты «может быть только стремление улучшить жизнь людей».
Владимира Путина в течение 2017 года регулярно спрашивали о том, собирается ли он идти на выборы. Президент обычно уходил от ответа. Вместо этого он рассказывал анекдоты, например, про сражающегося в одиночку израильского солдата и жену олигарха. 5 декабря Путин в ответ на приглашение поучаствовать в августе 2018 года в мероприятиях, связанных с 30-летним юбилеем Российского общества инвалидов, заметил, что может прийти только в личном качестве. «Вы меня в каком качестве, в личном качестве пригласили? Потому что у нас выборы. Вы приглашайте в феврале, в феврале я еще могу», — сказал Путин.
Ранее три источника РБК, близких к Кремлю, говорили, что, скорее всего, Путин объявит о своем участии в выборах до съезда «Единой России», который пройдет 22-23 декабря. Собеседники отмечали, что кампания президента будет максимально короткой по времени, и, поскольку его победа не вызывает сомнений, нет необходимости торопиться с объявлением о готовности баллотироваться. По сведениям, источников РБК, обсуждалось две базовых концепции, в каком формате глава государства сделает объявление об участии в выборах: условно-технический формат или обставленный с максимальной драматургией.
Заявление о выдвижении Путина на президентские выборы было ожидаемым и у Кремля «не получилось создать интригу в виде постановки в повестку вопроса пойдет [президент на новый срок] или нет», прокомментировал РБК политконсультант Дмитрий Фетисов. По его словам, интрига заключалась только в том, когда и на какой площадке будет объявлено о выдвижении.
Планы Кремля
В прошлом декабре на семинаре в Кремле Сергей Кириенко и вице-губернаторы по внутренней политике обсуждали победу основного кандидата «при очень высокой явке — 70%» и с результатом 70%. После этого председатель ЦИК Элла Памфилова заявила РБК, что перед ней никто подобных задач не ставил. Руководство Волоколамского района в ноябре призвало глав поселений обеспечить 70% голосов за основного кандидата и такую же явку, рассказывали РБК главы поселений района.
В то же время Кремль поставил перед властью на местах задачу провести президентские выборы без скандалов и нарушений. Эта установка дана полпредствам, силовым структурам, губернаторам, руководителям региональных избирательных комиссий, рассказывал РБК федеральный чиновник и подтвердили другой федеральный чиновник и собеседник, близкий к руководству одного из регионов.
Кто идет на выборы
Помимо Путина о желании участвовать в выборах заявили председатель ЛПДР Владимир Жириновский, сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский, лидер «Партии Роста» бизнес-омбудсмен Борис Титов, журналистка Ксения Собчак. Лидер КПРФ 7 ноября в эфире «Первого канала» сказал, что все партийные организации решили выдвинуть его в качестве кандидата в президенты.
О своем желании участвовать в выборах заявлял и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, но председатель ЦИК Элла Памфилова говорила, что оппозиционный политик сможет зарегистрироваться только после снятия судимости. Навальный ведет активную кампанию за допуск до выборов, организовывая митинги во многих регионах. Он призывал своих сторонников бойкотировать выборы в том случае, если его не зарегистрируют кандидатом.
Кандидат, идущий на выборы от непарламентской партии, должен собрать не менее 100 тыс. подписей граждан. Выдвигающийся в качестве самовыдвиженца — не менее 300 тыс. От сбора подписей освобождаются кандидаты от думских партий, а также от имеющих фракции в не менее чем трети заксобраний регионов, следует из закона «О выборах президента».
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Комментарии
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6 декабря 2017 18:59
Если действующий президент победит, к 2024 году суммарно он проведет на посту лидера страны 21 год. Политика региона
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Она в преддверии выборов будет обеспечивать взаимодействие правительства, избиркома и гражданских институтов. Политика региона
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5 декабря 2017 22:32
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