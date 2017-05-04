Путин объявил о сохранении запрета на поставку турецких помидоров

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«Вы спросили, когда можно будет говорить о том, что ограничения, возникшие некоторое время назад, сняты — об этом можем сказать сегодня», — сказал Путин, выступая на пресс-конференции.Он особо отметил, что любые ограничения «разрушают экономику» и в конечном итоге вредят самим российским производителям, а потому решено отменить ограничительные меры в таких сферах, как строительство, текстиль, услуги, использование в России турецкой рабочей силы и так далее.В то же время запрет на поставки в Россию турецких помидоров пока останется в силе, сказал Путин, объяснив важность его сохранения интересами сельхозпроизводителей.«Наши сельхозпроизводители взяли значительные объемы кредитов и кредитных ресурсов. Это достаточно длительный цикл производства, связанный в наших климатических условиях со строительством тепличных сооружений и так далее. По этому виду товаров ограничения пока будут оставаться», — заключил он.Кроме того, из-за угрозы терактов решено пока не отменять визовый режим въезда в Россию турецких граждан. Однако Путин допустил возможность смягчения режима въезда для тех турецких специалистов, «кто часто бывает в нашей стране по делам службы, бизнеса».Турция до введения эмбарго была крупнейшим поставщиком томатов в Россию. По данным ФТС, на конец 2015 года на долю Турции приходилось почти 53% от всего импорта томатов в денежном выражении и 54% в натуральном. В 2015 году из Турции было поставлено 292,8 тыс. т томатов на общую сумму $281,1 млн. Кроме того, Турция была крупнейшим поставщиком винограда, и каждый пятый мандарин, попадавший в страну, был также выращен в Турции.В отчете, подготовленном совместно экспертами Института Гайдара и Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), отмечается, что себестоимость выращиваемых в России помидоров заметно выше привозных, что ведет к серьезным потерям потребителей.«Российский потребитель находится в весьма невыигрышном положении. Во-первых, цена в магазине превышает до трех раз цену, по которой томаты ввозят в Россию. Во-вторых, отпускная цена российского тепличного хозяйства значительно превышает среднюю цену ввоза импортных томатов, рассчитанную по всем импортерам. В-третьих, если бы и сейчас продолжался импорт томатов защищенного грунта из Турции, то их цена была бы ниже, чем поставки в Россию из других стран», — говорится в отчете.Россия ввела продовольственное эмбарго против Турции после того, как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24, который выполнял боевое задание в Сирии. Впоследствии — на фоне постепенного потепления отношений — часть эмбарго была снята: лук, цветную капусту, брокколи и ряд других продуктов из Турции ввозить разрешили, однако запрет на ввоз томатов сохранился.В середине марта 2017 года Турция отказалась разрешить России беспошлинно ввозить на свою территорию зерно, кукурузу и подсолнечный шрот, что сделало поставки сельхозпродукции невыгодными. Министр сельского хозяйства Александр Ткачев позднее назвал это решение турецких властей «ударом в спину».«Доля экспорта в Турцию — порядка 10% и выше — это ощутимый удар, но я не хочу сказать, что без Турции мы не проживем... Позиция правительства: мы помидорный рынок открывать не собираемся», — заявил тогда министр.По подсчетам специалистов РАНХиГС и экспертов Института Гайдара, потери России из-за введения пошлин на поставки зерна в Турцию составили от $1,3 млрд до $1,5 млрд. Правда, вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут заявил тогда РБК, что считает эти цифры «слишком эмоциональными». По его мнению, весь импорт сельхозпродовольствия в Турцию оценивается в $1,5 млрд и говорить о его полной потере из-за введения Турцией пошлин на отдельные продукты — неверно.Комментируя итоги встречи Путина и Эрдогана, вице-премьер Аркадий Дворкович пояснил, что достигнутые в ходе переговоров договоренности также включают снятие ограничений на поставку в Турцию российского зерна. «Все индивидуальные ограничения сторон снимаются, есть нюансы по срокам, когда, что делать, потому что-то можно решить за один день, что-то за неделю, а что-то за месяц, но в целом все ограничения, кроме общего визового режима и специальных договоренностей по томатам, которых еще предстоит достигнуть, снимаются. Договоренности включают и зерно», — сказал Дворкович, отвечая на вопрос, сняты ли ограничения по поставкам российского зерна в Турцию.Вице-премьер также сообщил, что ограничения на поставки в Россию турецких томатов могут сохраниться в течение трех—пяти лет, но будут гибкими. Импорт томатов, возможно, будет разрешен в определенные периоды года, когда у российских производителей происходит спад производства, пояснил Дворкович.Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут в беседе с РБК отметил, что снятие ограничений на поставку российского зерна положительно скажется на рынке. Правда, напомнил он, большая часть поставок урожая этого года уже выполнена. На момент введения пошлин Турция уже закупила у России около 2,1 млн т пшеницы, отмечал вице-президент РЗС ранее. «Сейчас речь будет идти об условиях и сроках поставок зерна нового урожая», — отметил эксперт.Турция является вторым после Египта крупнейшим покупателем российского зерна. В Египет с начала сельхозгода (начался 1 июля 2016 года) продано 5,3 млн т зерна, в том числе 5,2 млн т пшеницы. По данным Федерального центра оценки безопасности и качества зерна, Турция к 3 апреля закупила 4,9 млн т российского зерна, в том числе 2,3 млн т пшеницы.Представитель пресс-службы Минстроя заявил РБК, что ограничительные санкции в отношении турецких строительных компаний продолжают действовать и до сих пор распоряжений об их отмене в министерство не поступало.Практически сразу после введения санкций в 2015 году глава Минстроя Михаил Мень заявлял, что введение санкций против турецких строителей, равно как и их отмена, не окажет влияния на проекты по строительству массового жилья в России. Но несмотря на санкции, турецкие строительные компании работу в России полностью не останавливали. Уже в декабре 2015 года стало известно о подготовке белого списка турецких застройщиков, которые продолжат работать в России, писал «Коммерсантъ». В их число попали крупнейшие турецкие девелоперы, включая компании Enka, IC Ictas, Renaissance Construction, Ant Yapi и другие. Как говорил изданию один из федеральных чиновников, «одномоментно отказаться от услуг турецких застройщиков невозможно». По его расчетам, совокупный ежегодный оборот строительных компаний из Турции на территории России составлял 30–50 млрд руб., из которых 70% — выручка от подрядных работ, остальное — девелопмент.Как напоминает Денис Соколов, партнер Cushman & Wakefield, около 80% бизнес-центров класса А в Москве было построено силами турецких строителей. Однако их активность сократилась в первую очередь не из-за санкций, а из-за кризиса, начавшегося в 2014 году, и последовавшего за ним падения спроса. «Санкции в отношении турецких строителей носили скорее формальный характер, чем реальный. В то же время нельзя сказать, что они не были незаметны. Они в первую очередь выражались в том, что в отношении турецких застройщиков действовал режим более тщательных проверок, а многие сотрудники турецких строительных компаний из числа инженерно-технического персонала не могли получить российские визы, — рассказывает Соколов. — В то же время от сотрудничества с турецкими компаниями отказывались в первую очередь госкомпании, тогда как другие предприниматели продолжали с ними работать. Так, например, поступил основной владелец ретейлера «Магнит» Сергей Галицкий, чей стадион в Краснодаре построила компания Esta Construction».По словам гендиректора инвестиционной компании Key Capital Сергея Камлюка, после введения санкций некоторые турецкие компании поспешили свернуть свой бизнес. «Но, переоформив юрлица в российской юрисдикции, они стали постепенно возвращаться», — добавил он.Фото: Константин Чалабов / РИА Новости