Я нашел ошибку
Главные новости: 
Путин и Эрдоган не договорились только о помидорах.
Путин объявил о сохранении запрета на поставку турецких помидоров
У развернувших на демонстрации в Самаре плакат о Меркушкине коммунистов что-то "формально усмотрели"
У развернувших на демонстрации в Самаре плакат о Меркушкине коммунистов что-то "формально усмотрели"
Россияне больше доверяют новостям о природных катаклизмах и деятельности президента, чем сообщениям об экономике и оппозиции.
Половина россиян назвали приукрашенными новости об экономике России. А в новости о погодных явлениях верят лишь 70%
Автоинспекторы, которым за это время звонили несколько десятков раз, лишь молчали в трубку.
В Нижнем Новгороде лихач на BMW почти час терроризировал на дороге автобус с детьми
Мария Климова боролась за медали в возрастной группе до 23 лет (весовая категория до 92 кг). В полуфинале она уступила соотечественнице, а в борьбе за третье место победила соперницу из Венгрии.
Самарчанка Мария Климова стала бронзовым призером первенства Европы по сумо
На импровизированном песчаном поле был проведен традиционный товарищеский матч ветеранов
В рамках празднования 75-летия клуба, ветераны "Крыльев Советов" посетили стройку стадиона "Самара Арена"
В ходе лекций полицейские объяснили подросткам: мало отказаться от возможности употребления наркотических веществ в реальной жизни. Важно оставаться бдительными и в интернете.
Полицейские на встрече с самарскими школьниками рассказали об опасности употребления наркотиков
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники.
В СДТ "Фрунзенский" в поселке Водино горел дачный дом и надворные постройки
сегодня  Четверг, 4 мая, 02:50
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +15 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/05:
USD 57.09
0.14
EUR 62.32
0.17
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин объявил о сохранении запрета на поставку турецких помидоров

4 мая 2017 01:10
112
Путин и Эрдоган не договорились только о помидорах.
Как сообщает РБК, Россия и Турция договорились о снятии ограничений в торговых отношениях двух стран. Об этом заявил президент Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Вы спросили, когда можно будет говорить о том, что ограничения, возникшие некоторое время назад, сняты — об этом можем сказать сегодня», — сказал Путин, выступая на пресс-конференции.

Он особо отметил, что любые ограничения «разрушают экономику» и в конечном итоге вредят самим российским производителям, а потому решено отменить ограничительные меры в таких сферах, как строительство, текстиль, услуги, использование в России турецкой рабочей силы и так далее.

В то же время запрет на поставки в Россию турецких помидоров пока останется в силе, сказал Путин, объяснив важность его сохранения интересами сельхозпроизводителей.

«Наши сельхозпроизводители взяли значительные объемы кредитов и кредитных ресурсов. Это достаточно длительный цикл производства, связанный в наших климатических условиях со строительством тепличных сооружений и так далее. По этому виду товаров ограничения пока будут оставаться», — заключил он.

Кроме того, из-за угрозы терактов решено пока не отменять визовый режим въезда в Россию турецких граждан. Однако Путин допустил возможность смягчения режима въезда для тех турецких специалистов, «кто часто бывает в нашей стране по делам службы, бизнеса».

Турция до введения эмбарго была крупнейшим поставщиком томатов в Россию. По данным ФТС, на конец 2015 года на долю Турции приходилось почти 53% от всего импорта томатов в денежном выражении и 54% в натуральном. В 2015 году из Турции было поставлено 292,8 тыс. т томатов на общую сумму $281,1 млн. Кроме того, Турция была крупнейшим поставщиком винограда, и каждый пятый мандарин, попадавший в страну, был также выращен в Турции.

В отчете, подготовленном совместно экспертами Института Гайдара и Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), отмечается, что себестоимость выращиваемых в России помидоров заметно выше привозных, что ведет к серьезным потерям потребителей.

«Российский потребитель находится в весьма невыигрышном положении. Во-первых, цена в магазине превышает до трех раз цену, по которой томаты ввозят в Россию. Во-вторых, отпускная цена российского тепличного хозяйства значительно превышает среднюю цену ввоза импортных томатов, рассчитанную по всем импортерам. В-третьих, если бы и сейчас продолжался импорт томатов защищенного грунта из Турции, то их цена была бы ниже, чем поставки в Россию из других стран», — говорится в отчете.

Россия ввела продовольственное эмбарго против Турции после того, как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24, который выполнял боевое задание в Сирии. Впоследствии — на фоне постепенного потепления отношений — часть эмбарго была снята: лук, цветную капусту, брокколи и ряд других продуктов из Турции ввозить разрешили, однако запрет на ввоз томатов сохранился.

В середине марта 2017 года Турция отказалась разрешить России беспошлинно ввозить на свою территорию зерно, кукурузу и подсолнечный шрот, что сделало поставки сельхозпродукции невыгодными. Министр сельского хозяйства Александр Ткачев позднее назвал это решение турецких властей «ударом в спину».

«Доля экспорта в Турцию — порядка 10% и выше — это ощутимый удар, но я не хочу сказать, что без Турции мы не проживем... Позиция правительства: мы помидорный рынок открывать не собираемся», — заявил тогда министр.

По подсчетам специалистов РАНХиГС и экспертов Института Гайдара, потери России из-за введения пошлин на поставки зерна в Турцию составили от $1,3 млрд до $1,5 млрд. Правда, вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут заявил тогда РБК, что считает эти цифры «слишком эмоциональными». По его мнению, весь импорт сельхозпродовольствия в Турцию оценивается в $1,5 млрд и говорить о его полной потере из-за введения Турцией пошлин на отдельные продукты — неверно.

Комментируя итоги встречи Путина и Эрдогана, вице-премьер Аркадий Дворкович пояснил, что достигнутые в ходе переговоров договоренности также включают снятие ограничений на поставку в Турцию российского зерна. «Все индивидуальные ограничения сторон снимаются, есть нюансы по срокам, когда, что делать, потому что-то можно решить за один день, что-то за неделю, а что-то за месяц, но в целом все ограничения, кроме общего визового режима и специальных договоренностей по томатам, которых еще предстоит достигнуть, снимаются. Договоренности включают и зерно», — сказал Дворкович, отвечая на вопрос, сняты ли ограничения по поставкам российского зерна в Турцию.

Вице-премьер также сообщил, что ограничения на поставки в Россию турецких томатов могут сохраниться в течение трех—пяти лет, но будут гибкими. Импорт томатов, возможно, будет разрешен в определенные периоды года, когда у российских производителей происходит спад производства, пояснил Дворкович.

Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут в беседе с РБК отметил, что снятие ограничений на поставку российского зерна положительно скажется на рынке. Правда, напомнил он, большая часть поставок урожая этого года уже выполнена. На момент введения пошлин Турция уже закупила у России около 2,1 млн т пшеницы, отмечал вице-президент РЗС ранее. «Сейчас речь будет идти об условиях и сроках поставок зерна нового урожая», — отметил эксперт.

Турция является вторым после Египта крупнейшим покупателем российского зерна. В Египет с начала сельхозгода (начался 1 июля 2016 года) продано 5,3 млн т зерна, в том числе 5,2 млн т пшеницы. По данным Федерального центра оценки безопасности и качества зерна, Турция к 3 апреля закупила 4,9 млн т российского зерна, в том числе 2,3 млн т пшеницы.

Представитель пресс-службы Минстроя заявил РБК, что ограничительные санкции в отношении турецких строительных компаний продолжают действовать и до сих пор распоряжений об их отмене в министерство не поступало.

Практически сразу после введения санкций в 2015 году глава Минстроя Михаил Мень заявлял, что введение санкций против турецких строителей, равно как и их отмена, не окажет влияния на проекты по строительству массового жилья в России. Но несмотря на санкции, турецкие строительные компании работу в России полностью не останавливали. Уже в декабре 2015 года стало известно о подготовке белого списка турецких застройщиков, которые продолжат работать в России, писал «Коммерсантъ». В их число попали крупнейшие турецкие девелоперы, включая компании Enka, IC Ictas, Renaissance Construction, Ant Yapi и другие. Как говорил изданию один из федеральных чиновников, «одномоментно отказаться от услуг турецких застройщиков невозможно». По его расчетам, совокупный ежегодный оборот строительных компаний из Турции на территории России составлял 30–50 млрд руб., из которых 70% — выручка от подрядных работ, остальное — девелопмент.

Как напоминает Денис Соколов, партнер Cushman & Wakefield, около 80% бизнес-центров класса А в Москве было построено силами турецких строителей. Однако их активность сократилась в первую очередь не из-за санкций, а из-за кризиса, начавшегося в 2014 году, и последовавшего за ним падения спроса. «Санкции в отношении турецких строителей носили скорее формальный характер, чем реальный. В то же время нельзя сказать, что они не были незаметны. Они в первую очередь выражались в том, что в отношении турецких застройщиков действовал режим более тщательных проверок, а многие сотрудники турецких строительных компаний из числа инженерно-технического персонала не могли получить российские визы, — рассказывает Соколов. — В то же время от сотрудничества с турецкими компаниями отказывались в первую очередь госкомпании, тогда как другие предприниматели продолжали с ними работать. Так, например, поступил основной владелец ретейлера «Магнит» Сергей Галицкий, чей стадион в Краснодаре построила компания Esta Construction».

По словам гендиректора инвестиционной компании Key Capital Сергея Камлюка, после введения санкций некоторые турецкие компании поспешили свернуть свой бизнес. «Но, переоформив юрлица в российской юрисдикции, они стали постепенно возвращаться», — добавил он.

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
4 мая 2017  01:10
Путин и Эрдоган не договорились только о помидорах.
Путин объявил о сохранении запрета на поставку турецких помидоров
Путин и Эрдоган не договорились только о помидорах.   Политика региона
112
3 мая 2017  16:08
Ермоленко
Игорь Ермоленко: «Если оценивать открытое письмо как сочинение, я бы сказал, что не полностью раскрыта тема губернатора Меркушкина».
Руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Игорь Ермоленко  прокомментировал открытое письмо руководителя управления по работе с... Политика региона
502
2 мая 2017  23:56
В Госдуму внесли законопроект, позволяющий военкоматам отправлять повестку призывникам заказным письмом и по электронной почте.
Повестку в армию будут присылать по электронной почте. Что это означает для призывников?
В Госдуму внесли законопроект, позволяющий военкоматам отправлять повестку призывникам заказным письмом и по электронной почте.   Политика региона
258
Весь список
Выборы 2018
6 октября 2016  10:46
В Самаре член избиркома призналась в фальсификации итогов выборов
В Самаре член избиркома призналась в фальсификации итогов выборов
Речь идет о выборах в губернскую думу. Выборы 2018
2056
3 октября 2016  09:50
Новая Госдума рассмотрит закон об императивном мандате
Новая Госдума рассмотрит закон об императивном мандате
Сторонники идеи лишения полномочий депутатов-списочников решением фракции внесут законопроект на рассмотрение. Выборы 2018
879
28 сентября 2016  12:26
В Самарской Губдуме представители «Единой России» возглавили все комитеты
В Самарской Губдуме представители «Единой России» возглавили все комитеты
Об этом сообщил депутат Михаил Матвеев. Выборы 2018
1534
Весь список


Видео
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
343
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
872
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1061
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1276
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2601
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
1532
Весь список

Фоторепортажи
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
941
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
447
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
882
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2122
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3145
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
3233
Весь список

Мероприятия
Полицейские на встрече с самарскими школьниками рассказали об опасности употребления наркотиков
В Сызрани подвели итоги муниципального этапа общественной акции «Где родился, там и пригодился!»
Самара примет участие во Всероссийском патриотическом квесте «За мной Россия!»
Весь список
Популярное
за сегодня

У развернувших на демонстрации в Самаре плакат о Меркушкине коммунистов что-то "формально усмотрели"

114

Путин объявил о сохранении запрета на поставку турецких помидоров

110

Половина россиян назвали приукрашенными новости об экономике России. А в новости о погодных явлениях верят лишь 70%

65
за неделю

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за жары

3108

В ответ на шутку в эфире "Вечернего Урганта", власти Самары пригласили ведущего помочь в восстановлении деревянных домов

2841

Открытое письмо руководителя Управления по работе с обращениями граждан Администрации г. Самары Виктора Кузьмина жителям Самары

2422
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда