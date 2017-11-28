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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин объявил о начале выплат на первого ребенка

28 ноября 2017 23:49
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За три года на эту программу планируется потратить примерно 145 млрд руб. В среднем выплата составит 10,5 тыс. руб. в месяц.
Как сообщает РБК, президент Владимир Путин объявил о «перезагрузке» политики «демографического развития» России. Одной из первых мер в ее рамках станет введение ежемесячной выплаты семьям, в которых родился первый ребенок.

«Для поддержки рождаемости предлагаю уже с января наступающего, 2018 года начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей. Первое. Установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет», — сказал Путин на заседании Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей.

По словам Путина, точная сумма выплаты будет различаться от региона к региону, но в среднем составит в 2018 году порядка 10,5 тыс. руб. При этом выплата будет адресной — при ее назначении, по словам Путина, будут учитываться доходы семей, и выплату получат только те семьи, в которых доход на человека окажется не более чем в полтора раза выше величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в том или ином регионе России за второй квартал предыдущего года.

«Думаю, что справедливо в первую очередь поддержать тех, кто действительно нуждается», — сказал Путин.

В общей сложности на финансирование программы выплат на первенцев в ближайшие годы из федерального бюджета планируется потратить 144,5 млрд руб.

Доцент кафедры социологии семьи и демографии МГУ Александр Синельников рассказал РБК о своевременности данной меры. По его словам, предыдущая демографическая политика опиралась на стимулирование рождения вторых и последующих детей, исходя из того, что первый ребенок появляется у всех.

«Жизнь показала, что у нас [в России] и первые дети появляются далеко не в каждой семье, а их рождение часто откладывается, — отметил Синельников. — Пока семьи достигают тех материальных условий, когда могут позволить себе ребенка, появляются проблемы со здоровьем».

Выплаты семьям, у которых родился первый ребенок, будут законодательно закреплены указом президента, считает глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва.

«В Госдуме рассматриваться такие поправки не будут. 10,5 тыс. руб. — это значительная поддержка. Тем, у кого родились двойняшки или тройняшки, придется доказывать, что у них не один ребенок, а три, и выплаты им нужны на троих детей», — рассказала она РБК.

Одновременно с этим президент предложил продлить до 2021 года срок действия программы материнского капитала, разрешив при этом ежемесячно выплачивать нуждающимся семьям часть средств этого капитала. По словам Путина, эта мера позволит использовать материнский капитал для оплаты расходов на уход за ребенком начиная с двухмесячного возраста, а также оплаты детсадов.

«Знаю, что востребованность этой меры очень большая. В частности, мама после рождения ребенка сможет продолжить работу или образование», — пояснил президент.

В середине июня Путин призвал власти не «жадничать», проводя политику, направленную на стимуляцию рождаемости. Заявление президента прозвучало на фоне ухудшения демографической ситуации в стране — только за январь—май 2017 года естественная убыль населения из-за превышения смертностью рождаемости составила 111,8 тыс. человек, что почти втрое превысило ее уровень за первые пять месяцев 2016 года (41,6 тыс.).

По итогам января—​сентября 2017 года естественная убыль населения России, по данным Росстата, составила 106,2 тыс. человек, тогда как по итогам первых семи месяцев 2016 года число родившихся превысило число умерших на 18,2 тыс. человек.

«Сегодня мы вновь сталкиваемся с падением рождаемости… потому что именно сейчас, в период с 2015 по 2020 год, входят в резонанс сразу несколько негативных демографических волн, которые повторяются каждые четверть века. Резкий, катастрофический спад рождаемости в период Великой Отечественной войны привел к снижению числа рожденных на рубеже 1970-х годов. Это поколение, в свою очередь, как раз рожало детей в трудные периоды 1990-х годов. И малочисленные поколения 1990-х годов сегодня также начинают создавать свои собственные семьи», — говорил Путин на совещании с министрами в середине июня.

В конце сентября глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал демографическую ситуацию в России одной из тяжелейших в мире, предупредив, что в ближайшие пять-шесть лет Россия будет ежегодно терять примерно по 800 тыс. человек, относимых статистикой к трудоспособному населению.


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Комментарии



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