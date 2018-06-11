Путин объяснил отъезд Собчака из России перед возможным арестом

«Он не гримасничал на больничной койке и ничего не имитировал. Он был болен, его надо было лечить», — сказал Путин.Ранее президент сообщал о том, что он помог Собчаку покинуть страну, чтобы экс-мэра не захлестнула клеветническая компания.Анатолий Собчак в 1996–​1997 годах проходил свидетелем по делу о махинациях с недвижимостью в Санкт-Петербурге. Спустя почти год после поражения на выборах главы города ему грозил арест. Однако незадолго до очередного допроса Собчак был срочно госпитализирован с диагнозом «обширный инфаркт», а спустя короткое время улетел на лечение во Францию. В июле 1999 года экс-мэр, который после лечения читал за рубежом лекции, вернулся на родину. Спустя две недели президент Борис Ельцин назвал своим преемником Владимира Путина.Фильм «Дело Собчака», созданный Верой Кричевской и дочерью покойного политика Ксенией Собчак, является целой серией интервью с различными политиками и общественными деятелями, которые были знакомы с Собчаком. Среди них его жена Людмила Нарусова, нынешний глава Росгвардии Виктор Золотов, Анатолий Чубайс, Дмитрий Медведев, Алексей Кудрин.