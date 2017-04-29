Путин обсудил необходимость ослабления рубля с правительством за закрытыми дверями

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Выйдя от президента, министр промышленности Денис Мантуров и министр сельского хозяйства Александр Ткачев, ответственные за импортозамещение и экспорт, заявили, что обе эти важнейшие для государства задачи невозможно решить, если доллар будет стоить дешевле 60-65 руб.Основной темой традиционного совещания у президента стали итоги и перспективы импортозамещения. Президент напомнил, что 2,5 года назад из-за «известных ограничений политического характера» в России открылось «уникальное окно возможностей» для развития целого ряда отраслей и секторов экономики, и она этим успешно воспользовалась. За сравнительно небольшой срок доля отечественной продукции на рынке транспортного машиностроения достигла 100%, а в нефтегазовой отрасли превысила 50%.«При общем росте потребления импорт свинины сократился примерно на треть, а импорт мяса птицы вдвое. Все занято продукцией отечественного производителя», - с удовлетворением отметил президент.Сейчас, по его словам, пришла пора обсудить новые «рациональные шаги», которые позволят добиться аналогичного прогресса и в других отраслях. При этом производители должны понимать, что государственная поддержка проектов импортозамещения не безгранична, а их продукция должна соответствовать мировым стандартам качества, чтобы успешно конкурировать на внешнем рынке.«Задача состоит не в том, чтобы импортозаместить все и вся, а в том, чтобы увеличить экспортный потенциал российских предприятий», - подчеркнул Путин, обратив внимание министров на недопустимость создания «тепличных условий» для отельных участников рынка.Власти, по его словам, могут «подставить плечо» только на начальном этапе реализации новых проектов. В дальнейшем их успех должен зависеть от ответственности и грамотного подхода управленцев, а не от необоснованных преференций.Владимир Путин остался верен своему обещанию и в присутствии телекамер ни слова не сказал о том, как влияет на импортозамещение и экспорт курс национальной валюты. Однако за закрытыми для прессы дверями, как выяснилось, только об этом и говорили.-У нас 900 новых проектов импортозамещения на подходе, - рассказал журналистам после совещания Денис Мантуров, - Но, чтобы они могли стартовать, нужна стабильность по курсу. За это ратуют все производители.Несколько наводящих вопросов прояснили ситуацию: стабильность, по мнению министра, заключается не в сохранении нынешних котировок, и не дай бог, не в дальнейшем укреплении рубля, а наоборот, в его ослаблении.- Курс 55-56 руб нас не устроит (сегодняшний курс — 56,31 руб за доллар - «МК»), это будет откат назад, - поддержал коллегу Александр Ткачев, - В прошлом году мы на экспорте сельхозпродукции заработали $17 млрд, а при нынешнем курсе получим минус $3 млрд — это серьезный удар по АПК. Все уже привыкли к неплохой доходности в этом секторе.После некоторых колебаний глава Минпромторга признался, что оптимальной для промышленности была бы цена 58-59 руб за доллар («Все что крепче, становится малоэффективным для предприятий»). Тогда как сельхозпроизводители, по словам г-на Ткачева, меньше, чем на 60-65 руб не согласны.«С таким курсом мы могли бы выйти на новые рубежи, завоевать новые рынки, успешно конкурируя с Украиной, Румынией и Болгарией», - скороговоркой заявил министр, не оставляя сомнений, что эти аргументы уже были представлены президенту.- Вы думаете, что вам, населению, нужен сильный рубль? - вдруг обратился к журналистам Денис Мантуров, - Вы думаете, будут дешеветь продукты?Об этом, конечно же, никто не думал, и министр с готовностью подтвердил: «Ничего подобного».Мантуров заверил, что в стабилизации рубля (то есть в его ослаблении) на самом деле заинтересованы все участники экономической деятельности. И не участники тоже. Это позволит предприятиям стабильно платить налоги и повышать зарплату, а государству выполнять свои обязательства перед бюджетниками и пенсионерами.- Посмотрите на Китай! - призвал он, - Никакого чуда нет! Они 20 лет плавно удешевляли свой юань, чтобы добиться таких результатов.И, хотя министры так и не открыли главного секрета - как именно правительство собирается «опускать» рубль (накануне президент пообещал, что нерыночные механизмы применяться не будут), сомнений практически не осталось: российской экономике прописан «китайский рецепт» оздоровления.