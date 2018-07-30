Путин обнулил госпошлины на электронную регистрацию юрлиц и ИП
30 июля 2018 22:22
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Документ опубликован на интернет-портале правовой информации, он вступит в силу 1 января 2019 года.
Идею обнулить госпошлины выдвинуло Минэкономразвития. Глава ведомства Максим Орешкин поднимал эту тему на заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам в конце января. В июне законопроект был внесен правительством в Госдуму.
По мнению правительства, обнуление пошлин поспособствует увеличению числа юрлиц и ИП, а также сократит их издержки.
До вступление закона в силу госпошлина за госрегистрацию юрлица составляет 4 тыс. руб., индивидуального предпринимателя — 800 руб., за реорганизацию и ликвидацию юрлица — 800 руб., за прекращение деятельности индивидуального предпринимателя — 160 руб.
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