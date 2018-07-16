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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин назвал успешными свои переговоры с Трампом в Хельсинки

16 июля 2018 21:02
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Российский лидер подчеркнул, что отношения между Россией и США переживают сложный период. Тем не менее сама встреча с американским президентом, заверил Путин, прошла «в откровенной и деловой атмосфере».
Президент России Владимир Путин считает, что двусторонние переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, которые прошли в понедельник, 16 июля, в Хельсинки, были успешными и полезными для двух стран. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

«Переговоры прошли в откровенной и деловой атмосфере, считаю их весьма успешными и полезными», — заверил глава государства.

«Всем очевидно, что двусторонние отношения переживают сложный период, однако эти трудности не имеют объективных причин. Холодная война закончилась, и обстановка кардинально изменилась», — добавил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что эти переговоры отразили совместное с президентом Трампом желание «выправить отношения» между Россией и США.

«В целом мы довольны нашей первой полноформатной встречей. Мы хорошо поговорили с президентом Трампом. Надеюсь, стали лучше понимать друг друга», — заключил Владимир Путин.

По мнению Трампа, встреча стала «хорошим стартом для всех». Об этом он заявил за ланчем на переговорах в расширенном составе после завершения беседы с российским президентом в формате тет-а-тет. На ланче также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов и глава МИДа Сергей Лавров. С американской стороны за столом сидели посол США в России Джон Хантсман, госсекретарь Майк Помпео, советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон и советник по России в совете по нацбезопасности Фиона Хилл.

Переговоры Путина и Трампа в разных форматах продолжались в общей сложности около четырех часов.




Фото из открытых источников


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Комментарии



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16 июля 2018  21:02
Российский лидер подчеркнул, что отношения между Россией и США переживают сложный период. Тем не менее сама встреча с американским президентом, заверил Путин, прошла «в откровенной и деловой атмосфере».
Путин назвал успешными свои переговоры с Трампом в Хельсинки
Российский лидер подчеркнул, что отношения между Россией и США переживают сложный период. Тем не менее сама встреча с американским президентом, заверил Путин,... Политика региона
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