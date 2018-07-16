Путин назвал успешными свои переговоры с Трампом в Хельсинки
16 июля 2018 21:02
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«Переговоры прошли в откровенной и деловой атмосфере, считаю их весьма успешными и полезными», — заверил глава государства.
«Всем очевидно, что двусторонние отношения переживают сложный период, однако эти трудности не имеют объективных причин. Холодная война закончилась, и обстановка кардинально изменилась», — добавил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что эти переговоры отразили совместное с президентом Трампом желание «выправить отношения» между Россией и США.
«В целом мы довольны нашей первой полноформатной встречей. Мы хорошо поговорили с президентом Трампом. Надеюсь, стали лучше понимать друг друга», — заключил Владимир Путин.
По мнению Трампа, встреча стала «хорошим стартом для всех». Об этом он заявил за ланчем на переговорах в расширенном составе после завершения беседы с российским президентом в формате тет-а-тет. На ланче также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов и глава МИДа Сергей Лавров. С американской стороны за столом сидели посол США в России Джон Хантсман, госсекретарь Майк Помпео, советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон и советник по России в совете по нацбезопасности Фиона Хилл.
Переговоры Путина и Трампа в разных форматах продолжались в общей сложности около четырех часов.
Фото из открытых источников
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