Путин назвал правильным решение о повышении пенсионного возраста

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«В середине 2000-х годов я говорил, что категорически против повышения пенсионного возраста, потому что невозможно было это сделать. Сейчас всё кардинально поменялось (...) Тенденции сегодня такие, что количество работающих становится все меньше и меньше, а количество неработающих увеличивается», — пояснил глава государства в четверг, 20 декабря.3 октября Путин подписал закон о внесении изменений в пенсионное законодательство. Перед этим он предложил пакет поправок к изначальному законопроекту. В частности, возраст выхода на пенсию для женщин снизили с 63 лет до 60. Мужчины получат право выхода на пенсию по достижении 65 лет.Также с изначально предложенного сокращается на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: мужчины смогут выйти на пенсию по достижении 42-летнего стажа (вместо 45-летнего), а женщины — после 37 лет стажа (вместо 40).Кроме того, глава государства призвал обеспечить досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и сохранить льготы, которые полагались гражданам по достижении пенсионного возраста. Теперь они будут доступны гражданам по достижении определенного возраста: 55 лет для женщин и 60 — для мужчин. Также глава государства заявил о необходимости введения мер по защите людей предпенсионного возраста от необоснованных увольнений и отказов в приеме на работу.2 октября глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил, что индексация пенсий будет происходить один раз в год до 2024 года. Так, в 2019 году выплаты вырастут на 7%, а с 2020 года они будут увеличиваться более чем на 6% в год, рассказал министр финансов России Антон Силуанов.