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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин назначил Михаила Бабича послом РФ в Белоруссии

24 августа 2018 18:06
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Также Бабич назначен спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Минском.
Бывший полпред в ПФО также будет выполнять обязанности спецпредставителя президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Минском, передает life.ru.

Президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Бабича послом России в Белоруссии. Указ лидера страны опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также Бабич назначен спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Минском. Другим указом Владимир Путин освободил от должности посла РФ в Белоруссии Александра Сурикова. Он занимал этот пост с 2006 года.

В свою очередь Бабич был полномочным представителем лидера России в Приволжском федеральном округе. 
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Комментарии



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