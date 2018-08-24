Путин назначил Михаила Бабича послом РФ в Белоруссии
24 августа 2018 18:06
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Президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Бабича послом России в Белоруссии. Указ лидера страны опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Также Бабич назначен спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Минском. Другим указом Владимир Путин освободил от должности посла РФ в Белоруссии Александра Сурикова. Он занимал этот пост с 2006 года.
В свою очередь Бабич был полномочным представителем лидера России в Приволжском федеральном округе.
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