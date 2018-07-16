Путин на полчаса опоздал на встречу с Трампом в Хельсинки
16 июля 2018 14:57
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Президент России Владимир Путин опаздывает к началу переговоров с президентом США Дональдом Трампом, которые состоятся в Президентском дворце в Хельсинки, сообщает РБК.
Прибытие Путина в дворец было запланировано на 13:00 по местному времени (совпадает с московским), однако он пока не приехал.
Российский лидер уже прилетел в Финляндию, однако самолет Путина приземлился на полчаса позже, чем планировалось. Позднее корреспондент РБК передал, что Путин прибыл в Президентский дворец в Хельсинки также с получасовым опозданием.
Президент России будет передвигаться по Хельсинки на автомобиле Aurus, разработанном в рамках проекта «Кортеж», который был доставлен в финскую столицу 12 июля. Вместе с ним в Финляндию привезли старую машину президента — Mercedes-Benz S600.
Дональд Трамп на прошлой неделе, отвечая на вопросы журналистов на саммите НАТО в Брюсселе, сказал, что предстоящие переговоры с Путиным могут оказаться «действительно плодотворными». Утром 16 июля за несколько часов до встречи с Путиным Трамп позавтракал с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Во время беседы Трамп заявил, что переговоры с Путиным должны пройти хорошо.
Прибытие Путина в дворец было запланировано на 13:00 по местному времени (совпадает с московским), однако он пока не приехал.
Российский лидер уже прилетел в Финляндию, однако самолет Путина приземлился на полчаса позже, чем планировалось. Позднее корреспондент РБК передал, что Путин прибыл в Президентский дворец в Хельсинки также с получасовым опозданием.
Президент России будет передвигаться по Хельсинки на автомобиле Aurus, разработанном в рамках проекта «Кортеж», который был доставлен в финскую столицу 12 июля. Вместе с ним в Финляндию привезли старую машину президента — Mercedes-Benz S600.
Дональд Трамп на прошлой неделе, отвечая на вопросы журналистов на саммите НАТО в Брюсселе, сказал, что предстоящие переговоры с Путиным могут оказаться «действительно плодотворными». Утром 16 июля за несколько часов до встречи с Путиным Трамп позавтракал с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Во время беседы Трамп заявил, что переговоры с Путиным должны пройти хорошо.
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16 июля 2018 14:57Путин на полчаса опоздал на встречу с Трампом в Хельсинки
Позднее корреспондент РБК передал, что Путин прибыл в Президентский дворец в Хельсинки также с получасовым опозданием. Политика региона
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