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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин и Трамп в Париже обменялись рукопожатиями

11 ноября 2018 15:15
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11 ноября в Париже проходят торжественные мероприятия в честь столетия окончания Первой мировой войны.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись рукопожатиями у Триумфальной арки в Париже, сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.

Уточняется, что побеседовать возможности у президентов пока не было. Путин также поздоровался за руки с другими мировыми лидерами, включая президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель.

11 ноября в Париже проходят торжественные мероприятия в честь столетия окончания Первой мировой войны.



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Комментарии



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