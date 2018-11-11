Путин и Трамп в Париже обменялись рукопожатиями

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Уточняется, что побеседовать возможности у президентов пока не было. Путин также поздоровался за руки с другими мировыми лидерами, включая президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель.11 ноября в Париже проходят торжественные мероприятия в честь столетия окончания Первой мировой войны.