Путин и Трамп в Париже обменялись рукопожатиями
11 ноября 2018 15:15
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Уточняется, что побеседовать возможности у президентов пока не было. Путин также поздоровался за руки с другими мировыми лидерами, включая президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель.
11 ноября в Париже проходят торжественные мероприятия в честь столетия окончания Первой мировой войны.
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