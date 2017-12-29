Путин добавил своей администрации еще одну машину с мигалкой

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Администрации президента (АП) добавлен еще один автомобиль с мигалкой, число машин со спецсигналом в ней, таким образом, увеличено до 23.В понедельник, 25 декабря, Путин произвел перестановки среди своих полномочных представителей: полпред в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов стал помощником президента по вопросам местного самоуправления. Таким образом, в АП появился новый сотрудник. Полпред в Центральном федеральном округе Александр Беглов занял место Цуканова. На бывшее место Беглова назначили губернатора Воронежской области Алексея Гордеева. Руководство этим регионом передали Александру Гусеву.В 2012 году президентским указом было разрешено устанавливать мигалки на автомобили, обслуживающие «лиц, которым предоставляется государственная охрана, и лиц, в отношении которых приняты меры государственной защиты». Руководитель министерства, ведомства или спецслужбы лично решает, кто из подчиненных имеет право на автомобиль со спецсигналом.