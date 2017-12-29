Путин добавил своей администрации еще одну машину с мигалкой
29 декабря 2017 19:10
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Администрации президента (АП) добавлен еще один автомобиль с мигалкой, число машин со спецсигналом в ней, таким образом, увеличено до 23.
В понедельник, 25 декабря, Путин произвел перестановки среди своих полномочных представителей: полпред в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов стал помощником президента по вопросам местного самоуправления. Таким образом, в АП появился новый сотрудник. Полпред в Центральном федеральном округе Александр Беглов занял место Цуканова. На бывшее место Беглова назначили губернатора Воронежской области Алексея Гордеева. Руководство этим регионом передали Александру Гусеву.
В 2012 году президентским указом было разрешено устанавливать мигалки на автомобили, обслуживающие «лиц, которым предоставляется государственная охрана, и лиц, в отношении которых приняты меры государственной защиты». Руководитель министерства, ведомства или спецслужбы лично решает, кто из подчиненных имеет право на автомобиль со спецсигналом.
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