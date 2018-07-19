Путин анонсировал масштабную программу по преобразованию российских городов
19 июля 2018 20:21
206
Он напомнил, что поднимал эту тему в последнем послании Федеральному собранию, и подчеркнул, что новая концепция позволит преобразовать большие и малые города, а также обустроить инфраструктуру сельских территорий.
Для этого планируется использовать потенциал передовых технологий, новые архитектурные и управленческие решения, уточнил Путин.
"Речь идет о серьезном увеличении объемов жилищного строительства, обновления городской среды, формировании транспортной и цифровой инфраструктуры, решении экологических проблем, развитии учреждений здравоохранения, спорта и образования", — пояснил он.
Обязательными условиями развития населенных пунктов Путин назвал внедрение технологий защиты окружающей среды, наличие современной системы переработки отходов и модернизацию промышленных объектов.
"Современный город для людей — это прежде всего город экологического благополучия. Это значит город без свалок, с чистым воздухом, с водой", — уточнил президент.
Также он добавил, что в создании будущего городов должна участвовать молодежь, которая "не боится дерзать, предлагать оригинальные и нестандартные решения".
Для развития городов российский лидер призвал привлекать лучших специалистов отрасли.
"(Необходимо. — Прим. ред.) привлекать специалистов в сфере урбанистики, экономики, архитектуры, экологии, транспорта, IT-технологий", — подчеркнул Путин во время выступления на форуме.
В заключение президент напомнил, что любой населенный пункт должен развиваться с учетом мнения местных жителей, для чего нужны сильные институты прямой демократии и местного самоуправления.
"В век бурных технологических перемен и малые, и крупные города должны сохранять самобытность, идентичность, исторический облик, традиции, так, если позволено будет сказать, дух и человечность", — заключил он.
Фото: РИА Новости
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
19 июля 2018 22:22
По модернизации и инновационному развитию, по развитию финансового рынка, а также экономический совет. Политика региона
17
19 июля 2018 20:21
Он напомнил, что поднимал эту тему в последнем послании Федеральному собранию, и подчеркнул, что новая концепция позволит преобразовать большие и малые города, а... Политика региона
206
19 июля 2018 18:12
Участники конференции единогласно проголосовали за решение о поддержке кандидатуры Дмитрия Азарова на досрочных выборах губернатора Самарской области 9... Политика региона
136
Выборы 2018
8 июня 2018 18:48
Суть кампании по выборам губернатора сводится к тому, чтобы детально обозначить перспективы развития региона, считает генеральный директор Агентства... Выборы 2018
155
8 июня 2018 17:43
Выборы 2018
160
3 апреля 2018 12:56
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
714
Видео
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
424
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
481
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
655
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
2205
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2643
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
1146
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1096
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1053
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2764
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1827
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2999
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
340
Мероприятия