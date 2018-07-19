Путин анонсировал масштабную программу по преобразованию российских городов

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Он напомнил, что поднимал эту тему в последнем послании Федеральному собранию, и подчеркнул, что новая концепция позволит преобразовать большие и малые города, а также обустроить инфраструктуру сельских территорий.Для этого планируется использовать потенциал передовых технологий, новые архитектурные и управленческие решения, уточнил Путин."Речь идет о серьезном увеличении объемов жилищного строительства, обновления городской среды, формировании транспортной и цифровой инфраструктуры, решении экологических проблем, развитии учреждений здравоохранения, спорта и образования", — пояснил он.Обязательными условиями развития населенных пунктов Путин назвал внедрение технологий защиты окружающей среды, наличие современной системы переработки отходов и модернизацию промышленных объектов."Современный город для людей — это прежде всего город экологического благополучия. Это значит город без свалок, с чистым воздухом, с водой", — уточнил президент.Также он добавил, что в создании будущего городов должна участвовать молодежь, которая "не боится дерзать, предлагать оригинальные и нестандартные решения".Для развития городов российский лидер призвал привлекать лучших специалистов отрасли."(Необходимо. — Прим. ред.) привлекать специалистов в сфере урбанистики, экономики, архитектуры, экологии, транспорта, IT-технологий", — подчеркнул Путин во время выступления на форуме.В заключение президент напомнил, что любой населенный пункт должен развиваться с учетом мнения местных жителей, для чего нужны сильные институты прямой демократии и местного самоуправления."В век бурных технологических перемен и малые, и крупные города должны сохранять самобытность, идентичность, исторический облик, традиции, так, если позволено будет сказать, дух и человечность", — заключил он.Фото: РИА Новости