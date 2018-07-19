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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин анонсировал масштабную программу по преобразованию российских городов

19 июля 2018 20:21
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Он напомнил, что поднимал эту тему в последнем послании Федеральному собранию, и подчеркнул, что новая концепция позволит преобразовать большие и малые города, а также обустроить инфраструктуру сельских территорий.
Как передает телеканал РИА Новости, Владимир Путин посетил Московский урбанистический форум, где рассказал о новой программе пространственного развития России.

Он напомнил, что поднимал эту тему в последнем послании Федеральному собранию, и подчеркнул, что новая концепция позволит преобразовать большие и малые города, а также обустроить инфраструктуру сельских территорий.

Для этого планируется использовать потенциал передовых технологий, новые архитектурные и управленческие решения, уточнил Путин.

"Речь идет о серьезном увеличении объемов жилищного строительства, обновления городской среды, формировании транспортной и цифровой инфраструктуры, решении экологических проблем, развитии учреждений здравоохранения, спорта и образования", — пояснил он.

Обязательными условиями развития населенных пунктов Путин назвал внедрение технологий защиты окружающей среды, наличие современной системы переработки отходов и модернизацию промышленных объектов.

"Современный город для людей — это прежде всего город экологического благополучия. Это значит город без свалок, с чистым воздухом, с водой", — уточнил президент.

Также он добавил, что в создании будущего городов должна участвовать молодежь, которая "не боится дерзать, предлагать оригинальные и нестандартные решения".

Для развития городов российский лидер призвал привлекать лучших специалистов отрасли.

"(Необходимо. — Прим. ред.) привлекать специалистов в сфере урбанистики, экономики, архитектуры, экологии, транспорта, IT-технологий", — подчеркнул Путин во время выступления на форуме.

В заключение президент напомнил, что любой населенный пункт должен развиваться с учетом мнения местных жителей, для чего нужны сильные институты прямой демократии и местного самоуправления.

"В век бурных технологических перемен и малые, и крупные города должны сохранять самобытность, идентичность, исторический облик, традиции, так, если позволено будет сказать, дух и человечность", — заключил он.



Фото:   РИА Новости 
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Комментарии



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