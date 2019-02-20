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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин: Впервые в истории наши резервы полностью покрывают внешний долг

20 февраля 2019 17:35
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Сегодня российский лидер выступил с Посланием Федеральному собранию.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России впервые в истории резервы страны "полностью покрывают внешний долг". Об этом он сказал в ходе Послания Федеральному собранию, передает life.ru.

— У нас мощная финансовая подушка безопасности, — добавил Путин.

Сегодня российский лидер выступил с Посланием Федеральному собранию. Это ежегодное обращение президента к парламенту, на котором он выражает своё видение направлений развития страны. 
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Комментарии



Политика региона
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Сегодня российский лидер выступил с Посланием Федеральному собранию.
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