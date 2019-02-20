Путин: Впервые в истории наши резервы полностью покрывают внешний долг
20 февраля 2019 17:35
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— У нас мощная финансовая подушка безопасности, — добавил Путин.
Сегодня российский лидер выступил с Посланием Федеральному собранию. Это ежегодное обращение президента к парламенту, на котором он выражает своё видение направлений развития страны.
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