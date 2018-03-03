Путин: Россия - это необычная страна и мы не можем себе позволить развивать только мегаполисы. Нам нужно..., чтобы малые города тоже были включены в процесс
3 марта 2018 17:15
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Вопрос: Вы в Послании большой акцент сделали на развитии малых территорий. Хотя есть скептики этого утверждения, кто‑то говорит о том, что нам надо концентрировать людей в миллионниках.
В.Путин: Во‑первых, что касается миллионников или малых городов, что и как развивать, – наверно, многие из здесь присутствующих знают, а кто‑то, может быть, и нет в силу того, что у каждого своя специализация, но последние разработки, исследования показывают, что драйверами развития в мире являются крупные города.
Там производится и в ближайшей перспективе будет производиться наибольший объём валового внутреннего продукта. Там концентрируются научные, образовательные ресурсы и кадры, которые будут двигать страну вперёд.
Но Россия ‒ это всё-таки не обычная страна, это целый континент, и мы не можем себе позволить развивать только одни крупные мегаполисы. Их у нас сколько, миллионников? 10–11 городов. А всё остальное у нас обезлюдено должно быть? Нет, это невозможно и неправильно.
Поэтому, когда я вчера говорил, я говорил именно о пространственном развитии и говорил о том, что эти мегаполисы должны быть драйверами роста. Нам нужно что обеспечить? Нам нужно обеспечить не только внутреннее развитие этих мегаполисов, нам нужно обеспечить связанность между ними и крупными центрами, даже необязательно миллионниками.
И тогда малые города и даже сельские поселения окажутся связанными, в том числе и с этими крупными центрами, и тогда они будут включены в общую жизнь и будут иметь возможность пользоваться всеми благами современной цивилизации. Вот чего нам нужно добиться.
Тем более что есть и соответствующие проблемы в крупных городах, и в миллионниках. Об экологических проблемах здесь уже говорили. Поэтому мы постараемся выстроить работу именно таким образом.
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