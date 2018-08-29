Путин: Оппозиция будет использовать тему пенсионной реформы для саморекламы
29 августа 2018 22:32
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— Естественно, что все политические силы, прежде всего, конечно, оппозиционные, будут использовать эту ситуацию для саморекламы и укрепления своих позиций, — сказал Путин в ходе телеобращения.
По словам президента, это неизбежные издержки политического процесса в демократическом обществе. При этом глава государства добавил, что просил кабмин изучить все предложения относительно этой реформы и использовать конструктивные мысли, в том числе и от оппозиции.
Владимир Путин сегодня предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65. Правительство, в свою очередь, предлагало увеличить возраст выхода на пенсию для россиян до 63 лет.
Фото: Сайт Кремля
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