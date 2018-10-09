Путин: Кабмин будет принимать меры по удержанию роста цен на нефтепродукты

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— Мы, конечно, поддерживали и будем поддерживать отрасль, которая нам несёт золотые яйца, я имею в виду нефтяников, но тоже — мы, Дмитрий Анатольевич, неоднократно это обсуждали, — но всё-таки они не должны злоупотреблять тем положением, которое они имеют, — сказал Путин.Премьер-министр страны Дмитрий Медведев в свою очередь отметил, что российское правительство в этом году дополнительно выделило пять миллиардов рублей на покупку отечественными хозяйствами горюче-смазочных материалов.Медведев также не исключил, что может понадобиться дополнительная финансовая помощь.