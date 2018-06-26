Прошло очередное заседание Совета при Губернаторе Самарской области по содействию развитию конкуренции в Самарской области

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Открывая заседание Совета, врио вице-губернатора – министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко отметил, что в регионе уже проведена планомерная работа по содействию развитию конкуренции в рамках внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, созданы все организационные предпосылки для развития здоровой и добросовестной конкуренции в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции". «В рамках проводимой с 2015 года работы по развитию конкуренции нам удалось достичь хороших результатов благодаря выполнению всех основных требований Стандарта. Мы уже приступили к реализации задач, поставленных Указом Главы государства и Национального плана развития конкуренции на 2018-2020 годы. В настоящее время проводится значимая и масштабная работа по определению ключевых показателей развития конкуренции на основе методических рекомендаций ФАС России».В заседании принял участие статс-секретарь – заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации Андрей Цариковский.В рамках данной работы Правительством региона уже детально проработаны методические рекомендации ФАС РФ по расчету ключевых показателей развития конкуренции на 41 товарном рынке. К 1 января 2022 года региональными органами исполнительной власти запланировано достижение ключевых показателей развития конкуренции на 34 товарных рынках, охватывающих социальную сферу, агропромышленный комплекс, строительство, природные ресурсы, жилищно-коммунальное хозяйство, топливно-энергетический комплекс, электроэнергетику, транспорт, промышленность, связь и рекламу. В ближайшее время эти ключевые показатели будут утверждены.Андрей Цариковский дал положительную оценку проделанной областными властями работе, направленной на развитие конкуренции, отметив, что на большинстве выбранных регионом рынков уровень конкуренции уже является достаточно высоким, а развитие социальной сферы уже находится в зоне особого внимания региональных органов власти. «В области превышен установленный целевой показатель по развитию конкуренции на рынке услуг дошкольного образования и обеспечен высокий уровень участия малого и среднего бизнеса в торгах».Заместитель руководитель ФАС РФ подчеркнул, что на выбранных рынках Самарской области предстоит увеличивать долю частных организаций и снижать долю присутствия государственного сектора. «Также до 1 декабря должна быть разработана «дорожная карта» по развитию конкуренции. Работа по достижению показателей продлится в течение 3 лет», - отметил Андрей Цариковский.Важной темой обсуждения на Совете по содействию развитию конкуренции в Самарской области стала региональная практика поддержки субъектов малого предпринимательства при проведении закупок для обеспечения государственных нужд в Самарской области.Врио руководителя Главного управления организации торгов Самарской области Наталья Катина в своем докладе отметила, что в 2017 году проведено 22 115 конкурентных закупок на 48 млрд. руб., в 75% из которых победили субъекты малого и среднего предпринимательства.Главное управление организации торгов СО отмечает особую привлекательность для участников рынка закупок с ценовым диапазоном от 100 тыс. руб. до 10 млн. рублей. И учитывая интерес предпринимателей к таким закупкам, ГУОТ в 2017 году в Самарской области запустил в промышленную эксплуатацию модуль «Малые закупки», благодаря которому переведены в цифровое пространство договоры с единственным поставщиком с ценой контракта до 100 и до 400 тыс. руб. С помощью модуля совершенствуется взаимодействие заказчиков с малым и средним бизнесом. Портал позволяет в режиме онлайн в электронном виде осуществлять закупки «малого объема» за счет сформированного единого информационного пространства.В свою очередь Александр Кобенко выразил готовность к проведению работы по донесению информации до предпринимателей о работе портала «Малые закупки» и рекомендовал присутствующим на заседании руководителям общественных организаций подключаться к проведению данной информационно-разъяснительной работы.Напомним, что теме развития конкуренции было посвящено заседание Госсовета под председательством Президента России Владимира Путина, которое состоялось в Москве в апреле текущего года. По результатам заседания Главой региона поставлена задача перед органами исполнительной власти региона по проведению инвентаризации перечней товаров и услуг, производимых и оказываемых ГУПами и МУПами, с целью оценки возможности выполнения их функций бизнесом. «Создание действительно конкурентной среды должно сказаться, с одной стороны, на понижении стоимости предоставления услуг и товаров, с другой - на повышении их качества» - отмечал ранее Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба облправительства.