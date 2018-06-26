Прошло очередное заседание Совета при Губернаторе Самарской области по содействию развитию конкуренции в Самарской области
26 июня 2018 21:32
147
Открывая заседание Совета, врио вице-губернатора – министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко отметил, что в регионе уже проведена планомерная работа по содействию развитию конкуренции в рамках внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, созданы все организационные предпосылки для развития здоровой и добросовестной конкуренции в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции". «В рамках проводимой с 2015 года работы по развитию конкуренции нам удалось достичь хороших результатов благодаря выполнению всех основных требований Стандарта. Мы уже приступили к реализации задач, поставленных Указом Главы государства и Национального плана развития конкуренции на 2018-2020 годы. В настоящее время проводится значимая и масштабная работа по определению ключевых показателей развития конкуренции на основе методических рекомендаций ФАС России».
В заседании принял участие статс-секретарь – заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации Андрей Цариковский.
В рамках данной работы Правительством региона уже детально проработаны методические рекомендации ФАС РФ по расчету ключевых показателей развития конкуренции на 41 товарном рынке. К 1 января 2022 года региональными органами исполнительной власти запланировано достижение ключевых показателей развития конкуренции на 34 товарных рынках, охватывающих социальную сферу, агропромышленный комплекс, строительство, природные ресурсы, жилищно-коммунальное хозяйство, топливно-энергетический комплекс, электроэнергетику, транспорт, промышленность, связь и рекламу. В ближайшее время эти ключевые показатели будут утверждены.
Андрей Цариковский дал положительную оценку проделанной областными властями работе, направленной на развитие конкуренции, отметив, что на большинстве выбранных регионом рынков уровень конкуренции уже является достаточно высоким, а развитие социальной сферы уже находится в зоне особого внимания региональных органов власти. «В области превышен установленный целевой показатель по развитию конкуренции на рынке услуг дошкольного образования и обеспечен высокий уровень участия малого и среднего бизнеса в торгах».
Заместитель руководитель ФАС РФ подчеркнул, что на выбранных рынках Самарской области предстоит увеличивать долю частных организаций и снижать долю присутствия государственного сектора. «Также до 1 декабря должна быть разработана «дорожная карта» по развитию конкуренции. Работа по достижению показателей продлится в течение 3 лет», - отметил Андрей Цариковский.
Важной темой обсуждения на Совете по содействию развитию конкуренции в Самарской области стала региональная практика поддержки субъектов малого предпринимательства при проведении закупок для обеспечения государственных нужд в Самарской области.
Врио руководителя Главного управления организации торгов Самарской области Наталья Катина в своем докладе отметила, что в 2017 году проведено 22 115 конкурентных закупок на 48 млрд. руб., в 75% из которых победили субъекты малого и среднего предпринимательства.
Главное управление организации торгов СО отмечает особую привлекательность для участников рынка закупок с ценовым диапазоном от 100 тыс. руб. до 10 млн. рублей. И учитывая интерес предпринимателей к таким закупкам, ГУОТ в 2017 году в Самарской области запустил в промышленную эксплуатацию модуль «Малые закупки», благодаря которому переведены в цифровое пространство договоры с единственным поставщиком с ценой контракта до 100 и до 400 тыс. руб. С помощью модуля совершенствуется взаимодействие заказчиков с малым и средним бизнесом. Портал позволяет в режиме онлайн в электронном виде осуществлять закупки «малого объема» за счет сформированного единого информационного пространства.
В свою очередь Александр Кобенко выразил готовность к проведению работы по донесению информации до предпринимателей о работе портала «Малые закупки» и рекомендовал присутствующим на заседании руководителям общественных организаций подключаться к проведению данной информационно-разъяснительной работы.
Напомним, что теме развития конкуренции было посвящено заседание Госсовета под председательством Президента России Владимира Путина, которое состоялось в Москве в апреле текущего года. По результатам заседания Главой региона поставлена задача перед органами исполнительной власти региона по проведению инвентаризации перечней товаров и услуг, производимых и оказываемых ГУПами и МУПами, с целью оценки возможности выполнения их функций бизнесом. «Создание действительно конкурентной среды должно сказаться, с одной стороны, на понижении стоимости предоставления услуг и товаров, с другой - на повышении их качества» - отмечал ранее Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
26 июня 2018 21:32
Важной темой обсуждения стала региональная практика поддержки субъектов малого предпринимательства при проведении закупок для обеспечения государственных... Политика региона
129
26 июня 2018 17:19
Бывший руководитель Управления – Алексей Самарцев – остается в должности заместителя. Он будет курировать вопросы, связанные с сохранением архитектурного... Политика региона
156
Выборы 2018
8 июня 2018 18:48
Суть кампании по выборам губернатора сводится к тому, чтобы детально обозначить перспективы развития региона, считает генеральный директор Агентства... Выборы 2018
33
8 июня 2018 17:43
Выборы 2018
39
3 апреля 2018 12:56
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
636
Видео
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
1465
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
582
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
652
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
150
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
102
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
104
Фоторепортажи
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
867
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2228
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
95
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
489
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
773
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
940
Мероприятия
На тренировочной базе "КС" товарищеский матч играют воспитанники ФК "Тотем"(Красноярск) и самарской школы-интерната "Преодоление"