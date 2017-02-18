Прошедший сегодня митинг протеста пенсионеров в Самаре, с требованием отставки губернатора, собрал от 1,2 до 1,5 тысячи участников
18 февраля 2017 19:21
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Напомним, что предыдущий митинг пенсионеров- 4 февраля, собрал 350 участников, поэтому рост протестной активности в регионе налицо. Организаторами митинга 18 февраля стали местное отделение КПРФ и региональные общественные движения "Союз народного самоуправления- Блок Михаила Матвеева" и Гражданская инициатива".
Резолюция митинга протеста 18 февраля 2017 г., Самара
Мы, жители Самарской области, пенсионеры, ветераны труда, граждане города и области выражаем свой решительный протест против развала экономики области и антисоциальной политики, проводимой Правительством Самарской области во главе с губернатором Н.И.Меркушкиным.
Решением Правительства области и фракции «Единая Россия» Самарской Губернской Думы по инициативе губернатора Н.И.Меркушкина с 2017 года у пенсионеров области отбирается из карманов почти 2 млр.рублей из их пенсий:
* С 1 февраля отменен безлимитный бесплатный проезд пенсионеров на транспорте: не более 50 поездок в месяц!
* С 1 января отменены льготы по ЖКХ, вместо них введены «компенсации», выплачиваемые не всем
* Отменены с 1 марта ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) всем работающим пенсионерам (175 тыс.челеловек) и неработающим с пенсией 19,5 тыс.
Наступление на социальные права пенсионеров и трудящихся, малоимущих,самых незащищенных «командой губернатора» продолжается. Вносятся проекты об отмене льгот медработников-пенсионеров на селе, сокращаются расходы на социальные проекты.
На этом фоне за время правления присланного нам Меркушкина расходы на содержание самого губернатора выросли в три раза, до 154 млн. руб. в год, на его рекламу- вдвое, почти до 600 млн.руб. в год, на праздники с его участием почти в 10 раз (!), до 541 млн.руб. в год.
Жирующие за счет сокращения расходов на пенсионеров чиновники живут в государственной резиденции на Первой просеке Самары, оплачивая «смешные» 5-10 тыс.руб. за коттедж площадью 200 метров-в то время как 4 тысячи детей-сирот не имеют жилья! При этом губернатор и его правительство, избранные из его «команды» депутаты призывают пенсионеров «затянуть пояса», рассказывая сказки про пенсионеров,совершающих по одному проездному 1200 поездок в месяц и имеющих пенсию в 40 тысяч рублей.
Довольно! Мы выражаем недоверие губернатору Н.И.Меркушкину, его правительству и депутатам фракции «Единой России» в Самарской Губернской Думе, принявшим пакет антисоциальных законов 2017 года, подрывающим своей многолетней разрушительной политикой социальную стабильность и экономику Самарской области, обрекающих на нищету сотни тысяч жителей региона.
Мы требуем:
1) немедленной отмены всех принятых в Самарской области законов и постановлений, сокращающих уровень социальной поддержки пенсионеров, ветеранов, иных льготных категорий и их возврата на уровень 2016 года!
2) Мы выражаем недоверие депутатам Самарской Губернской Думы от «Единой России» ( Котельникову Г.П., Кузьмичевой Е.И. Бодровой Т.Е., Мурзову А.В., Поповой В.В.,Волкову Д.А., Крыловой Е.Л., Войтенко С.И., Севастьяновой О.Б.,Сидухиной М.Г.,Сомову Н.Л., Трояну В.Н., Першину А.А., Колычеву А.В., Кислову А.И., Коротких В.В., Кузнецову Н.А., Малееву В.М., Егоршину В.В. Амроян Р.С., Кузнецову Н.А.,Блохину С.Г., Дуцеву В.И., Воропаеву В.А., Шевцову Ю.М., Коновалову А.А.,Хасаеву Г.Р., Литвинову Д.П.,Живайкину А.И., Ренцу Н.А., Козловской Г.Е., Кравчук Д.С., Степанову А.А., Сазонову В.Ф., Хисмаутдинову Ш.С.),голосовавшим за антисоциальные законы по отмене льгот пенсионерам и требуем их отзыва и сложения полномочий! Позор им!
Мы выражаем поддержку депутатам фракции КПРФ (Лескину А.В.,Говоркову Г.А.,Матвееву М.Н.,Краснову А.Г.,Егорову С.В.), ЛДПР (Степанову А.С.,Колязиной Е.И. Карайман П.И.) и СР (Маряхину М.И.) , голосовавших против ущемления прав пенсионеров!
3) Мы обращаемся к Президенту России В.В.Путину с просьбой отправить губернатора Н.И.Меркушкина в отставку в связи с утратой доверия, развалом экономики области и неспособности решать возникающие из-за его деятельности проблемы без ухудшения уровни жизни людей, конфликтов и социальных потрясений. Меркушкина- в отставку!
Мы заявляем о своей решимости отстаивать наши права и добиваться того, что ветераны заслужили по праву своим трудом во благо Родины.
В случае невыполнения наших требований по отмене антисоциального "пакета Меркушкина" заявляем о готовности перейти к новым решительным акциям протеста по всей Самарской области вплоть до его отставки и возврата пенсионерам всех отобранных у них командой Меркушкина льгот.
4) В случае невыполнения ни одного из требований митинга до 1 марта 2017 г., объявляем, что следующий митинг протеста в защиту пенсионеров состоится 18 марта, в 14 часов у Дворца спорта Авиационного завода Самары.
Да здравствуют ветераны и трудовой народ! Руки прочь из карманов пенсионеров!
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