Я нашел ошибку
Главные новости: 
Сотрудники отдела уголовного розыска разоблачили преступную группу, собравшую богатый «урожай» с нескольких дачных массивов.
В Новокуйбышевске раскрыта серия краж из дачных домов
Вытянуть из реки машину, практически полностью ушедшую под воду, удалось только к утру.
На пруду Сызранской ГЭС всю ночь добровольцы доставали, провалившийся под лед внедорожник
Виновник аварии получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
На 907 километре трассы М5 «Урал» столкнулись на "встречке ГАЗель и грузовой Mercedes-Benz, погиб пассажир ГАЗели
В тексте указа отмечается, что эти меры действуют
Путин подписал указ о признании в России паспортов и автономеров ДНР и ЛНР
Собравшиеся приняли резолюцию, главными требованиями которой стали возврат всех отобранных с 2017 года у самарских пенсионеров по решению Правительства области и Губернской Думы льгот и денежных выплат, а также отставка губернатора Николая Меркушкина.
Прошедший сегодня митинг протеста пенсионеров в Самаре, с требованием отставки губернатора, собрал от 1,2 до 1,5 тысячи участников
Олег Бойко 2
Олег Бойко: «Мы готовы к развитию любой нештатной ситуации, сегодня мы в очередной раз отработали весь алгоритм действий».
Иранская нефть сначала будет доставлена танкером в порт Одессы в Черном море или Вентспилс в Балтийском море, а затем по железной дороге транспортирована в Белоруссию.
Иранская нефтяная компания подтвердила первый контракт на поставку в Белоруссию
Россия пока не определилась с кандидатом. Отбор на участие в смотре исполнителя от РФ в этом году проводит Первый канал.
В Госдуме предложили отправить на "Евровидение" Иосифа Кобзона и хор имени Александрова
сегодня  Суббота, 18 февраля, 22:20
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/02:
USD 57.63
0.48
EUR 61.45
0.8
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Прошедший сегодня митинг протеста пенсионеров в Самаре, с требованием отставки губернатора, собрал от 1,2 до 1,5 тысячи участников

18 февраля 2017 19:21
1858
Собравшиеся приняли резолюцию, главными требованиями которой стали возврат всех отобранных с 2017 года у самарских пенсионеров по решению Правительства области и Губернской Думы льгот и денежных выплат, а также отставка губернатора Николая Меркушкина.
Как сообщает в своем блоге Михаил Матвеев, прошедший сегодня митинг протеста пенсионеров в Самаре собрал от 1,2 до 1,5 тысячи участников ( видео http://youtu.be/HhhQffsPd-s?a ) и стал крупнейшим митингом протеста в регионе с 2012 года. Мэрия Самары как могла препятствовала митингу: отправила его на заводскую окраину города, Безымянку, к Дворцу Спорта Авиационного завода, площадка перед которым в день митинга оказалась плотно заставлена автомобилями. Тем не менее митинг состоялся - между машин. Собравшиеся приняли резолюцию, главными требованиями которой стали возврат всех отобранных с 2017 года у самарских пенсионеров по решению Правительства области и Губернской Думы льгот и денежных выплат, а также отставка губернатора Николая Меркушкина. Одновременно объявлена дата следующего митинга- 18 марта, который организаторы пообещали провести если ни одно из их требований не будет выполнено.

Напомним, что предыдущий митинг пенсионеров- 4 февраля, собрал 350 участников, поэтому рост протестной активности в регионе налицо. Организаторами митинга 18 февраля стали местное отделение КПРФ и региональные общественные движения "Союз народного самоуправления- Блок Михаила Матвеева" и Гражданская инициатива".

Резолюция митинга протеста 18 февраля 2017 г., Самара

Мы, жители Самарской области, пенсионеры, ветераны труда, граждане города и области выражаем свой решительный протест против развала экономики области и антисоциальной политики, проводимой Правительством Самарской области во главе с губернатором Н.И.Меркушкиным.

Решением Правительства области и фракции «Единая Россия» Самарской Губернской Думы по инициативе губернатора Н.И.Меркушкина с 2017 года у пенсионеров области отбирается из карманов почти 2 млр.рублей из их пенсий:

* С 1 февраля отменен безлимитный бесплатный проезд пенсионеров на транспорте: не более 50 поездок в месяц!
* С 1 января отменены льготы по ЖКХ, вместо них введены «компенсации», выплачиваемые не всем
* Отменены с 1 марта ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) всем работающим пенсионерам (175 тыс.челеловек) и неработающим с пенсией 19,5 тыс.

Наступление на социальные права пенсионеров и трудящихся, малоимущих,самых незащищенных «командой губернатора» продолжается. Вносятся проекты об отмене льгот медработников-пенсионеров на селе, сокращаются расходы на социальные проекты.

На этом фоне за время правления присланного нам Меркушкина расходы на содержание самого губернатора выросли в три раза, до 154 млн. руб. в год, на его рекламу- вдвое, почти до 600 млн.руб. в год, на праздники с его участием почти в 10 раз (!), до 541 млн.руб. в год.

Жирующие за счет сокращения расходов на пенсионеров чиновники живут в государственной резиденции на Первой просеке Самары, оплачивая «смешные» 5-10 тыс.руб. за коттедж площадью 200 метров-в то время как 4 тысячи детей-сирот не имеют жилья! При этом губернатор и его правительство, избранные из его «команды» депутаты призывают пенсионеров «затянуть пояса», рассказывая сказки про пенсионеров,совершающих по одному проездному 1200 поездок в месяц и имеющих пенсию в 40 тысяч рублей.

Довольно! Мы выражаем недоверие губернатору Н.И.Меркушкину, его правительству и депутатам фракции «Единой России» в Самарской Губернской Думе, принявшим пакет антисоциальных законов 2017 года, подрывающим своей многолетней разрушительной политикой социальную стабильность и экономику Самарской области, обрекающих на нищету сотни тысяч жителей региона.

Мы требуем:

1) немедленной отмены всех принятых в Самарской области законов и постановлений, сокращающих уровень социальной поддержки пенсионеров, ветеранов, иных льготных категорий и их возврата на уровень 2016 года!

2) Мы выражаем недоверие депутатам Самарской Губернской Думы от «Единой России» ( Котельникову Г.П., Кузьмичевой Е.И. Бодровой Т.Е., Мурзову А.В., Поповой В.В.,Волкову Д.А., Крыловой Е.Л., Войтенко С.И., Севастьяновой О.Б.,Сидухиной М.Г.,Сомову Н.Л., Трояну В.Н., Першину А.А., Колычеву А.В., Кислову А.И., Коротких В.В., Кузнецову Н.А., Малееву В.М., Егоршину В.В. Амроян Р.С., Кузнецову Н.А.,Блохину С.Г., Дуцеву В.И., Воропаеву В.А., Шевцову Ю.М., Коновалову А.А.,Хасаеву Г.Р., Литвинову Д.П.,Живайкину А.И., Ренцу Н.А., Козловской Г.Е., Кравчук Д.С., Степанову А.А., Сазонову В.Ф., Хисмаутдинову Ш.С.),голосовавшим за антисоциальные законы по отмене льгот пенсионерам и требуем их отзыва и сложения полномочий! Позор им!

Мы выражаем поддержку депутатам фракции КПРФ (Лескину А.В.,Говоркову Г.А.,Матвееву М.Н.,Краснову А.Г.,Егорову С.В.), ЛДПР (Степанову А.С.,Колязиной Е.И. Карайман П.И.) и СР (Маряхину М.И.) , голосовавших против ущемления прав пенсионеров!

3) Мы обращаемся к Президенту России В.В.Путину с просьбой отправить губернатора Н.И.Меркушкина в отставку в связи с утратой доверия, развалом экономики области и неспособности решать возникающие из-за его деятельности проблемы без ухудшения уровни жизни людей, конфликтов и социальных потрясений. Меркушкина- в отставку!

Мы заявляем о своей решимости отстаивать наши права и добиваться того, что ветераны заслужили по праву своим трудом во благо Родины.

В случае невыполнения наших требований по отмене антисоциального "пакета Меркушкина" заявляем о готовности перейти к новым решительным акциям протеста по всей Самарской области вплоть до его отставки и возврата пенсионерам всех отобранных у них командой Меркушкина льгот.

4) В случае невыполнения ни одного из требований митинга до 1 марта 2017 г., объявляем, что следующий митинг протеста в защиту пенсионеров состоится 18 марта, в 14 часов у Дворца спорта Авиационного завода Самары.

Да здравствуют ветераны и трудовой народ! Руки прочь из карманов пенсионеров! 

Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
18 февраля 2017  19:59
В тексте указа отмечается, что эти меры действуют
Путин подписал указ о признании в России паспортов и автономеров ДНР и ЛНР
В тексте указа отмечается, что эти меры действуют "временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской... Политика региона
95
18 февраля 2017  19:21
Собравшиеся приняли резолюцию, главными требованиями которой стали возврат всех отобранных с 2017 года у самарских пенсионеров по решению Правительства области и Губернской Думы льгот и денежных выплат, а также отставка губернатора Николая Меркушкина.
Прошедший сегодня митинг протеста пенсионеров в Самаре, с требованием отставки губернатора, собрал от 1,2 до 1,5 тысячи участников
 Собравшиеся приняли резолюцию, главными требованиями которой стали возврат всех отобранных с 2017 года у самарских пенсионеров по решению Правительства... Политика региона
1858
18 февраля 2017  18:50
Россия пока не определилась с кандидатом. Отбор на участие в смотре исполнителя от РФ в этом году проводит Первый канал.
В Госдуме предложили отправить на "Евровидение" Иосифа Кобзона и хор имени Александрова
Россия пока не определилась с кандидатом. Отбор на участие в смотре исполнителя от РФ в этом году проводит Первый канал.  Политика региона
118
Весь список
Выборы 2016
6 октября 2016  10:46
В Самаре член избиркома призналась в фальсификации итогов выборов
В Самаре член избиркома призналась в фальсификации итогов выборов
Речь идет о выборах в губернскую думу. Выборы 2016
1191
3 октября 2016  09:50
Новая Госдума рассмотрит закон об императивном мандате
Новая Госдума рассмотрит закон об императивном мандате
Сторонники идеи лишения полномочий депутатов-списочников решением фракции внесут законопроект на рассмотрение. Выборы 2016
599
28 сентября 2016  12:26
В Самарской Губдуме представители «Единой России» возглавили все комитеты
В Самарской Губдуме представители «Единой России» возглавили все комитеты
Об этом сообщил депутат Михаил Матвеев. Выборы 2016
1058
Весь список


Видео
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
1197
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
739
22 декабря 2016  09:40
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
Видеоролик опубликовали в соцсетях.
Социум
5009
16 декабря 2016  09:50
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно.
Криминал
1997
14 декабря 2016  11:59
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта.
Социум
2597
2 декабря 2016  10:33
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Она стала жертвой внезапного мороза.
Происшествия
1646
Весь список

Фоторепортажи
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
1346
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
2456
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
2318
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
11457
30 июля 2016  16:26
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
Мероприятие прошло в парке "Дружба".
Культура
9428
26 июля 2016  14:47
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник.
Новости компаний
5801
Весь список

Мероприятия
В самарском Доме дружбы народов пройдет мероприятие «Мой родной язык»
18 февраля в Самаре состоится митинг пенсионеров
ГИБДД Самары провела специализированный рейд на нерегулируемых пешеходных переходах города
Весь список
Популярное
за сегодня

Прошедший сегодня митинг протеста пенсионеров в Самаре, с требованием отставки губернатора, собрал от 1,2 до 1,5 тысячи участников

1797

О предоставлении компенсации льготникам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Самарской области

1162

18 февраля в Самаре состоится митинг пенсионеров

970
за неделю

Депутат Самарской губдумы: «Доверять губернатору Меркушкину выборы президента в регионе опасно»

4202

В ДК Литвинова Николай Меркушкин обрушил на ветеранскую и бюджетную общественность часовой спич

2144

Прошедший сегодня митинг протеста пенсионеров в Самаре, с требованием отставки губернатора, собрал от 1,2 до 1,5 тысячи участников

1797
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Николаева Галина Юрьевна

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда