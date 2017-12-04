Прокуратура продолжает добиваться отставки Олега Фурсова из-за нарушения антикоррупционного законодательства
4 декабря 2017 10:58
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Отставка экс-главы Самары состоялась еще в конце октября.
Прокуратура Самары добивается пересмотра увольнения Олега Фурсова с поста главы города — ведомство настаивает, что он должен был покинуть кресло градоначальника не по собственному желанию, а в связи с нарушением антикоррупционного законодательства, пишет "Самарское обозрение".
Напомним, отставка Фурсова состоялась еще в конце октября. Ожидалось, что он вернется на пост министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области, который занимал до декабря 2014 года. Экс-градоначальник должен был выйти на новую работу 1 ноября.
Сейчас прокуратура настаивает на незаконности формулировки, с которой покинул пост главы Самары Олег Фурсов. Дело в том, что незадолго перед появлением информации о его переходе в облправительство исполняющий обязанности прокурора Самары Александр Кузнецов внес в гордуму представление об отстранении главы города от должности в связи с нарушением закона о противодействии коррупции. В мэрии тогда уточняли, что основанием для представления послужило наличие имени градоначальника среди соучредителей клуба выпускников Самарского государственного аэрокосмического университета.
В мэрии подчеркивали, что Фурсов подавал заявление об исключении из состава участников, просто оно "не было своевременно рассмотрено руководством клуба".
Уже 31 октября в Ленинский суд поступило заявление, в котором прокуратура потребовала от гордумы переформулировать свое решение по увольнению Олега Фурсова. На 8 декабря назначено предварительное заседание, пишет Волга Ньюс.
Прокуратура Самары добивается пересмотра увольнения Олега Фурсова с поста главы города — ведомство настаивает, что он должен был покинуть кресло градоначальника не по собственному желанию, а в связи с нарушением антикоррупционного законодательства, пишет "Самарское обозрение".
Напомним, отставка Фурсова состоялась еще в конце октября. Ожидалось, что он вернется на пост министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области, который занимал до декабря 2014 года. Экс-градоначальник должен был выйти на новую работу 1 ноября.
Сейчас прокуратура настаивает на незаконности формулировки, с которой покинул пост главы Самары Олег Фурсов. Дело в том, что незадолго перед появлением информации о его переходе в облправительство исполняющий обязанности прокурора Самары Александр Кузнецов внес в гордуму представление об отстранении главы города от должности в связи с нарушением закона о противодействии коррупции. В мэрии тогда уточняли, что основанием для представления послужило наличие имени градоначальника среди соучредителей клуба выпускников Самарского государственного аэрокосмического университета.
В мэрии подчеркивали, что Фурсов подавал заявление об исключении из состава участников, просто оно "не было своевременно рассмотрено руководством клуба".
Уже 31 октября в Ленинский суд поступило заявление, в котором прокуратура потребовала от гордумы переформулировать свое решение по увольнению Олега Фурсова. На 8 декабря назначено предварительное заседание, пишет Волга Ньюс.
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4 декабря 2017 10:58Прокуратура продолжает добиваться отставки Олега Фурсова из-за нарушения антикоррупционного законодательства
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