Президентская гонка на Украине набирает обороты. Зеленский пока уверенно лидирует
4 марта 2019 22:07
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На втором месте нынешний президент Пётр Порошенко, заручившийся поддержкой 16,6% граждан. В спину ему дышит лидер оппозиции Юлия Тимошенко (16,2%). В то же время Порошенко возглавляет антирейтинг — почти половина опрошенных заявили, что не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах.
Интересен расклад и в гипотетическом втором туре. Так, в паре Тимошенко — Порошенко лидирует лидер "Батьковщины" (31% против 24%). Зеленский же лидирует как в паре с Порошенко (42% против 24%), так и с Тимошенко (37% против 24%).
Опрос проводился с 19 по 28 февраля среди 2500 человек во всех украинских регионах.
Напомним, на Украине в этом году ЦИК страны зарегистрировала рекордное число кандидатов на высший пост — 44. Выборы в стране назначены на 31 марта. Если же никто из кандидатов не получит более 50% голосов в первом туре, 21 апреля пройдёт второй тур среди двух лидеров.
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Комментарии
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