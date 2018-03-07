Президент наделил Росгвардию полномочиями по обеспечению безопасности губернаторов «исключительно на договорной основе»

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Согласно документу, помимо глав российских субъектов Росгвардия также сможет охранять другие категории лиц. О ком именно идет речь, в тексте закона не поясняется. Охрана будет осуществляться «исключительно на договорной основе». Тарифы и стоимость контрактов будут определены «в порядке, устанавливаемом правительством». Средства, вырученные Росгвардией по контрактам на охрану губернаторов, будут зачисляться в федеральный бюджет.Закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.Поправки в закон «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении 21 февраля. Законодатели установили, что платить за охрану региональные руководители должны будут сами за счет региональных бюджетов.Советник главы Росгвардии Виктора Золотова Александр Хинштейн ранее рассказывал РБК, что охрана губернаторов отрядами Росгвардии уже практиковалась до принятия закона в 15 регионах. Источник РБК в Росгвардии уточнил, что охраной губернаторов займется сержантский и офицерский состав Центра спецназначения ведомственной охраны Росгвардии.ТАСС со ссылкой на замдиректора Росгвардии Сергея Меликова указывает, что ранее главы субъектов охранялись подразделениями госохраны МВД и иногда частными компаниями.Фото: modern-news.su