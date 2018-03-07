Президент наделил Росгвардию полномочиями по обеспечению безопасности губернаторов «исключительно на договорной основе»
7 марта 2018 23:35
368
Согласно документу, помимо глав российских субъектов Росгвардия также сможет охранять другие категории лиц. О ком именно идет речь, в тексте закона не поясняется. Охрана будет осуществляться «исключительно на договорной основе». Тарифы и стоимость контрактов будут определены «в порядке, устанавливаемом правительством». Средства, вырученные Росгвардией по контрактам на охрану губернаторов, будут зачисляться в федеральный бюджет.
Закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.
Поправки в закон «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении 21 февраля. Законодатели установили, что платить за охрану региональные руководители должны будут сами за счет региональных бюджетов.
Советник главы Росгвардии Виктора Золотова Александр Хинштейн ранее рассказывал РБК, что охрана губернаторов отрядами Росгвардии уже практиковалась до принятия закона в 15 регионах. Источник РБК в Росгвардии уточнил, что охраной губернаторов займется сержантский и офицерский состав Центра спецназначения ведомственной охраны Росгвардии.
ТАСС со ссылкой на замдиректора Росгвардии Сергея Меликова указывает, что ранее главы субъектов охранялись подразделениями госохраны МВД и иногда частными компаниями.
Фото: modern-news.su
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
8 марта 2018 00:29
Ранее глава Минфина сообщил, что банк будет заниматься обслуживанием нужд оборонного заказа и госконтрактов. Политика региона
346
7 марта 2018 23:35
Тарифы на охрану губернаторов установит правительство. Политика региона
367
7 марта 2018 21:46
Политика региона
308
Выборы 2018
6 марта 2018 20:18
Агентство "НИАСам" заинтересовалось уникальным студенческим проектом "Точка Роста" и связанным с ним одноименным мобильным приложением. Всвязи с этим... Выборы 2018
1234
27 февраля 2018 18:28
Известный бизнесмен Захар Смушкин родился в Санкт-Петербурге. Сегодня он является одним из самых богатых людей в своей сфере деятельности в России. Выборы 2018
145
21 февраля 2018 16:27
Виктор Кудряшов “Главой региона Дмитрием Азаровым поставлена задача, чтобы все дизайн-проекты были согласованы с жителями. Чиновники не будут принимать... Выборы 2018
406
Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
614
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
564
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1133
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
763
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
822
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
2184
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1438
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
743
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3893
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2245
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2678
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2588
Мероприятия
В Самаре на стадионе "Локомотив" прошел товарищеский матч ветеранов "Крыльев" и сборной команды облправительства
На сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдут гастроли Московского театра «Современник»