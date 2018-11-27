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После этого он попросил Ангелу Меркель поговорить с Путиным об освобождении военнослужащих Украины, задержанных в Керченском проливе.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он не смог связаться с российским коллегой
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он не смог связаться с российским коллегой

27 ноября 2018 23:55
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После этого он попросил Ангелу Меркель поговорить с Путиным об освобождении военнослужащих Украины, задержанных в Керченском проливе.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сразу после инцидента в Керченском проливе запросил телефонный разговор с российским коллегой, но не получил ответа. Об этом Порошенко рассказал в интервью украинским телеканалам, сообщает РБК со ссылкой на телеканал «112».

«Я ночью заказал разговор с президентом России [Владимиром] Путиным — мы не получили ответа», — сказал украинский лидер. Он добавил, что после этого был вынужден обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель для того, чтобы она в разговоре с российским президентом обсудила немедленное освобождение задержанных украинских военнослужащих.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова украинского президента, заявил, что каких-либо телефонных контактов Путина и Порошенко не было, передает ТАСС.

В минувшее воскресенье, 25 ноября, в Керченском проливе российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, направлявшихся в Азовское море. Во время задержания российская сторона применила оружие, были ранены три украинских моряка. В ФСБ подчеркнули, что корабли пересекли госграницу России и зашли в территориальные воды страны неправомерно. Украина обвинила Россию в нарушении международного права, после чего приняла решение о введении в некоторых областях режима военного положения. В России заявили о намеренной провокации со стороны Украины.

После инцидента в Керченском проливе Петр Порошенко обсудил ситуацию с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая выразила обеспокоенность ситуацией и призвала к деэскалации конфликта.

В Кремле позже сообщили о разговоре Владимира Путина с Меркель, во время которого российский лидер выразил надежду, что Германия будет воздействовать на Украину, чтобы «удержать ее от необдуманных шагов».


Фото:  соцсети


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Комментарии



Политика региона
27 ноября 2018  23:55
После этого он попросил Ангелу Меркель поговорить с Путиным об освобождении военнослужащих Украины, задержанных в Керченском проливе.
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