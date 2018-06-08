Президент США перед поездкой на саммит «Большой семерки» заявил, что там должна присутствовать и Россия
8 июня 2018 23:46
«Неважно, как это называется. Раньше это называли G8, теперь Россия вышла. Почему у нас встреча без России? Я бы рекомендовал вернуть Россию за стол переговоров», — заявил Трамп на пресс-конференции на лужайке у Белого дома.
Он добавил, что это может звучать неполиткорректно, но «мы имеем тот мир, который имеем». Пресс-секретарь премьер-министра Канады Джастина Трюдо заявил, что Оттава не изменила свою позицию по поводу исключения России из клуба. В то же время глава правительства Италии Джузеппе Конте поддержал инициативу Трампа о возвращении России, сообщает Reuters.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже прокомментировал эту новость. «Россия концентрируется на других, нежели G7, форматах», — сказал он (цитата по ТАСС).
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РБК, что России «в принципе, больше не интересен формат G8», поэтому, по его мнению, смысла в восстановлении России в этом неформальном клубе нет.
«Трамп показал себя как очень непредсказуемый президент, и не всегда его слова соответствуют дальнейшим шагам. Возможно, он вообще хотел насолить своим партнерам — Канаде, Британии, Франции. Тем более для России уже не актуален формат G8. Наш президент отметил, что наиболее интересными для страны являются G20, ШОС, БРИКС. Кроме того, Россия активна в двусторонних форматах, например с Китаем. Россия — это единственная страна, где Китай закупает вооружение — это большое доверие нам», — пояснил сенатор.
Ожидается, что остальные участники саммита G7 будут оказывать давление на Трампа в связи с тем, что США ввели импортные пошлины на сталь и алюминий, в том числе из Евросоюза и Канады.
Как сообщила ранее пресс-служба Белого дома, Трамп намерен сократить свой визит на саммит. «Президент Трамп покинет саммит G7 в Шарлевуа в 10:30 в субботу [17:30 мск 9 июня] и отправится прямо в Сингапур», — заявила его пресс-секретарь Сандерс. Там президент США займется подготовкой к историческим переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые назначены на 12 июня.
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