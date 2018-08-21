Президент США готов рассмотреть отмену антироссийских ограничений при определенных условиях
21 августа 2018 15:41
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«Я это рассмотрю, если они сделают что-либо в нашу пользу. Но без этого я это рассматривать не собираюсь», — подчеркнул Трамп. Он также в очередной раз настоял на том, что, несмотря на теплую атмосферу на саммите с российским лидером Владимиром Путиным, по отношению к России ведет себя жестче, чем любой другой президент США.
Ранее, в августе прошлого года, аналогичную точку зрения относительно санкций выражала канцлер Германии Ангела Меркель. Чтобы с России были сняты европейские ограничения, должна быть устранена причина введения — кризис на Украине, подчеркивала она.
Первые антироссийские санкции страны Запада одобрили весной 2014 года — сначала их ввели США, затем аналогичные ограничения поддержал Евросоюз. Это произошло после того, как в марте того же года в Крыму состоялся референдум, на который был вынесен вопрос о необходимости отделения полуострова от Украины. Согласно результатам, озвученным тогда главой комиссии Верховного совета по организации референдума, председателем республиканского избиркома Михаилом Малышевым, за эту инициативу проголосовали около 96,6% местных жителей.
Киев и западные страны итогов этого референдума не признали, обвинив Россию в аннексии Крыма: на полуострове в ходе голосования присутствовали вооруженные люди без опознавательных знаков на форме. В октябре 2014 года президент России Владимир Путин признал, что это были российские военнослужащие. «Не буду скрывать, мы использовали наши вооруженные силы для блокирования украинских воинских подразделений, расквартированных в Крыму, но не для того, чтобы кого-то заставить идти на выборы», — утверждал он, отмечая, что результатом голосования стало «волеизъявление крымского народа».
Позднее США и ЕС расширили первоначальный пакет ограничительных мер. Это было сделано в связи с началом боевых действий в Донбассе. После 2016 года Вашингтон также вводил ряд мер против российских бизнесменов и компаний из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в Штатах и возможных контактов российских должностных лиц с членами предвыборного штаба нынешнего президента США. С прошлого года в Вашингтоне расследуется соответствующее дело, сам Трамп прежде отзывался о нем как об «охоте на ведьм», в Москве подобные обвинения отрицали.
В последний раз санкции против России Соединенные Штаты ввели в апреле. Тогда под ограничения попали Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Андрей Костин, Алексей Миллер, Николай Патрушев и другие. В черном списке оказались и такие российские компании, как UC Rusal, En+ и «Ренова». Bloomberg в первый рабочий день после введения ограничений оценил потери богатейших россиян из-за санкций в $16 млрд.
В середине августа на сайте конгресса США был опубликован подготовленный сенаторами документ о введении новых санкций против России. Законопроект предполагал введение ограничений на покупку российского государственного долга, а также возможную блокировку счетов и операций российских госбанков в американской юрисдикции.
Глава правительства России Дмитрий Медведев затем сравнил введение таких санкций с объявлением экономической войны.
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