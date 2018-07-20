Президент России впервые прокомментировал пенсионную реформу

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«Мне никакой [вариант] не нравится, связанный с повышением возраста. И уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится», — сказал Путин в ходе общения с волонтерами на стадионе в Калининграде.Путин также подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято.Президент признал, что вопрос повышения пенсионного возраста является чувствительным для большинства россиян, и пообещал выслушать все мнения по этому вопросу, за исключением тех, кто «пиарится» на проблеме.«Нужно слушать тех людей, которые не пиарятся на этой чувствительной теме для миллионов людей, а предлагают что-то вразумительное, здравое, руководствуются интересами страны и граждан», — сказал Путин.Президент отметил, что запаса прочности в пенсионной системе хватит еще на какое-то время, однако необходимо думать о перспективе, так как без реформ система в конце концов просто «лопнет».«И потом все может лопнуть, как я сказал, и это может коснуться тех, кого сегодня может коснуться повышение пенсионного возраста, то есть все равно, тогда просто сегодняшняя власть людей надует и все», — сказал Путин.По словам главы государства, «если совсем ничего не делать», то последствия для бюджета, из которого финансируется пенсионная система, могут быть тяжелыми. При этом и доходы пенсионеров, подчеркнул Путин, будут оставаться низкими, из-за чего те будут «все время пополнять число так называемых бедных людей».Днем 19 июля Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста для мужчин на пять лет (до 65 лет), а для женщин — на восемь лет (до 63 лет). За принятие законопроекта на пленарном заседании Госдумы проголосовали 328 депутатов, против —104 (фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» и депутат от «Единой России» Наталья Поклонская).