Президент России впервые прокомментировал пенсионную реформу
20 июля 2018 21:23
270
«Мне никакой [вариант] не нравится, связанный с повышением возраста. И уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится», — сказал Путин в ходе общения с волонтерами на стадионе в Калининграде.
Путин также подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято.
Президент признал, что вопрос повышения пенсионного возраста является чувствительным для большинства россиян, и пообещал выслушать все мнения по этому вопросу, за исключением тех, кто «пиарится» на проблеме.
«Нужно слушать тех людей, которые не пиарятся на этой чувствительной теме для миллионов людей, а предлагают что-то вразумительное, здравое, руководствуются интересами страны и граждан», — сказал Путин.
Президент отметил, что запаса прочности в пенсионной системе хватит еще на какое-то время, однако необходимо думать о перспективе, так как без реформ система в конце концов просто «лопнет».
«И потом все может лопнуть, как я сказал, и это может коснуться тех, кого сегодня может коснуться повышение пенсионного возраста, то есть все равно, тогда просто сегодняшняя власть людей надует и все», — сказал Путин.
По словам главы государства, «если совсем ничего не делать», то последствия для бюджета, из которого финансируется пенсионная система, могут быть тяжелыми. При этом и доходы пенсионеров, подчеркнул Путин, будут оставаться низкими, из-за чего те будут «все время пополнять число так называемых бедных людей».
Днем 19 июля Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста для мужчин на пять лет (до 65 лет), а для женщин — на восемь лет (до 63 лет). За принятие законопроекта на пленарном заседании Госдумы проголосовали 328 депутатов, против —104 (фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» и депутат от «Единой России» Наталья Поклонская).
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
20 июля 2018 21:23
Путин признался, что ему так же, как и большинству россиян, не нравится ни один вариант повышения пенсионного возраста. Политика региона
257
20 июля 2018 20:48
Обсуждались итоги проведения чемпионата мира по футболу − 2018, вопросы реализации Концепции наследия и дальнейшего использования инфраструктуры, спортивных... Политика региона
234
20 июля 2018 19:32
Президент отметил, что сборная России показала «добротную, бескомпромиссную» игру и поблагодарил главного тренера команды Станислава Черчесова. По его... Политика региона
98
Выборы 2018
8 июня 2018 18:48
Суть кампании по выборам губернатора сводится к тому, чтобы детально обозначить перспективы развития региона, считает генеральный директор Агентства... Выборы 2018
159
8 июня 2018 17:43
Выборы 2018
164
3 апреля 2018 12:56
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
716
Видео
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
450
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
510
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
681
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
2235
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2680
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
1173
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1126
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1084
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2791
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1855
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3030
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
359
Мероприятия