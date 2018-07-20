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Президент России впервые прокомментировал пенсионную реформу

20 июля 2018 21:23
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Путин признался, что ему так же, как и большинству россиян, не нравится ни один вариант повышения пенсионного возраста.
Президент России Владимир Путин впервые рассказал о своем отношении к предложенной правительством реформе пенсионной системы, предусматривающей повышение возраста выхода на пенсию. По словам главы государства, ему не нравится ни один из предложенных вариантов, передает РБК со ссылкой на «Интерфакс».

«Мне никакой [вариант] не нравится, связанный с повышением возраста. И уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится», — сказал Путин в ходе общения с волонтерами на стадионе в Калининграде.

Путин также подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Президент признал, что вопрос повышения пенсионного возраста является чувствительным для большинства россиян, и пообещал выслушать все мнения по этому вопросу, за исключением тех, кто «пиарится» на проблеме.

«Нужно слушать тех людей, которые не пиарятся на этой чувствительной теме для миллионов людей, а предлагают что-то вразумительное, здравое, руководствуются интересами страны и граждан», — сказал Путин.

Президент отметил, что запаса прочности в пенсионной системе хватит еще на какое-то время, однако необходимо думать о перспективе, так как без реформ система в конце концов просто «лопнет».

«И потом все может лопнуть, как я сказал, и это может коснуться тех, кого сегодня может коснуться повышение пенсионного возраста, то есть все равно, тогда просто сегодняшняя власть людей надует и все», — сказал Путин.

По словам главы государства, «если совсем ничего не делать», то последствия для бюджета, из которого финансируется пенсионная система, могут быть тяжелыми. При этом и доходы пенсионеров, подчеркнул Путин, будут оставаться низкими, из-за чего те будут «все время пополнять число так называемых бедных людей».


Днем 19 июля Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста для мужчин на пять лет (до 65 лет), а для женщин — на восемь лет (до 63 лет). За принятие законопроекта на пленарном заседании Госдумы проголосовали 328 депутатов, против —104 (фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» и депутат от «Единой России» Наталья Поклонская).


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Комментарии



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