Президент России переназначил Антона Вайно руководителем своей администрации
13 июня 2018 21:19
Одновременно с этим на сайте появились указы, в соответствии с которыми первыми заместителями главы администрации президента переназначены Алексей Громов и Сергей Кириенко.
Еще одним указом Путина заместителем главы президентской администрации переназначен Магомедсалам Магомедов. Дмитрий Песков сохранил за собой посты замглавы президентской администрации и пресс-секретаря главы государства, а Владимир Островенко — пост заместителя Вайно.
На посты помощников президента переназначены Андрей Белоусов, Владислав Сурков, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко и Игорь Левитин. Новым помощником главы государства стал бывший замруководителя Федеральной таможенной службы Анатолий Серышев.
Еще одним помощником президента и начальником контрольного управления президента, как и предсказывали источники РБК, назначен замглавы ФСБ Дмитрий Шальков.
Начальником государственно-правового управления президента осталась Лариса Брычёва, начальником референтуры президента — Дмитрий Калимулин, руководителем протокола — Владислав Китаев. Утратили посты помощников Владимир Кожин, Николай Цуканов, Евгений Школов и Игорь Щеголев.
Советниками президента вновь стали Сергей Глазьев, Антон Кобяков, Александра Левицкая, Владимир Толстой, Михаил Федотов и Вениамин Яковлев. Лишились постов советников Александр Бедрицкий, Сергей Григоров и Герман Клименко.
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