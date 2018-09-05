Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с главой региона Дмитрием Азаровым

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: Как дела, Дмитрий Игоревич?: Стараемся по всем направлениям двигаться.Я Вас хочу в первую очередь поблагодарить за то, что нашли время. Хотел бы Вам доложить о социально-экономической ситуации в Самарской области и отчитаться об исполнении тех поручений, которые Вы дали в ходе визита в Самарскую область 7 марта текущего года.: Пожалуйста.: Уважаемый Владимир Владимирович!По итогам первого полугодия текущего года мы фиксируем положительную динамику по основным экономическим показателям развития региона, оцениваем рост валового регионального продукта на уровне полутора процентов.Если же говорить по индексу промышленного производства, в первую очередь обрабатывающего сектора, то здесь рост у нас 103,6 процента. Динамика есть, она носит устойчивый характер.При этом, конечно, основной вклад в положительную динамику вносит сегодня автомобилестроение: сектор в целом и АвтоВАЗ, конечно. У нас по кластеру «Автомобилестроение» рост 21 процент. АвтоВАЗ ещё большую динамику показывает.Владимир Владимирович, тут огромная благодарность Вам за те меры поддержки, которые были оказаны и городу Тольятти в целом: город Вашего внимания, сегодня это чувствуется, и активно развивается, я об этом ещё отдельно доложу.АвтоВАЗ за первое полугодие показал, кстати, чистую прибыль, впервые за много лет – в небольшом размере (0,5 миллиарда рублей), но, тем не менее, это перелом, конечно. Пять новых моделей представлено на Московском автосалоне. Уверен, что положительная динамика будет продолжена.У нас по добыче нефти небольшое снижение – на 8 процентов – мы зафиксировали, тоже важная составляющая развития региона, но это обусловлено объективными причинами, подписанным соглашением с ОПЕК, стабилизацией цен на рынке. Будем справляться по обрабатывающему сектору, Владимир Владимирович.Отдельно хотел бы отметить по занятости населения. Здесь у нас очень солидные показатели: в два раза снижение по количеству регистрируемых безработных – на уровне 0,8. И опять же благодаря тем беспрецедентным мерам поддержки городу Тольятти, по крупнейшему моногороду, там в два раза снижение. У нас произошёл, Владимир Владимирович, перелом: количество вакансий – семь тысяч, а количество безработных – 3,7 тысячи зарегистрировано. Это впервые за последние годы, то есть это качественный перелом.При этом в рамках диверсификации экономики создано только за полугодие 5 700 новых предприятий малого и среднего бизнеса. Это тоже очень важный показатель, характеризует изменение экономики города.: Да, это будет диверсифицировать, делать экономику более устойчивой.: Конечно. Здесь и особая экономическая зона, очень большое влияние, и технопарк.А как дорожная инфраструктура развивается?: Владимир Владимирович, у нас по дорожной инфраструктуре очень серьёзные показатели в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». И конечно, очень много было сделано в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу.Я отдельно взял вот такой альбом по наследию чемпионата. У нас построено и реконструировано 248 километров дорог в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Это без [учёта программы] безопасных и качественных дорог. Создана спортивная инфраструктура, медицинская инфраструктура, значительно обновлён общественный транспорт.Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.В рамках отработки Вашего поручения по наследию, мы проводим очень большую работу, в соответствии с установленными Вами сроками её завершим. Хочу как пример взять наш стадион. Мы буквально каждое помещение …: Развязка красивая.: Да. Очень серьёзное наследие. Город вообще преобразился, Владимир Владимирович.По стадиону: буквально каждый квадратный метр, каждое помещение расписываем, как его использовать в дальнейшем.Урбанистический форум проводим специально для сохранения исторического наследия.: Здесь, когда на реку был ещё старый выход, было достаточно грустное зрелище.: Да, это правда.: Хорошо, что Вы сохраняете старую архитектуру.: Владимир Владимирович, это отдельная тема. У нас 250 исторических фасадов приведены в порядок в рамках подготовки. Мы добились значительных показателей.: Очень красиво.: За время чемпионата мира по футболу, по оценкам экспертных организаций, мы стали четвёртым городом в стране по посещаемости – по турпотоку: когда-то закрытый Куйбышев, а теперь впереди нас только Москва, Санкт-Петербург и Сочи.Владимир Владимирович, мы хотели бы эту работу продолжить по реновации исторического центра.: Да, давайте. Я понимаю, о чём Вы говорите.: Здесь, конечно, не хотелось бы, чтобы в дальнейшем была деградация. Мы в основном привели в порядок так называемые туристические маршруты. Это, конечно, не затронуло все улицы исторического центра.Мы подумали, что эта проблема актуальна для всех городов, принимающих чемпионат мира по футболу, и стали искать механизмы возможного развития, закрепления этого результата, потому что, конечно, это и для туристов хорошо, но, в первую очередь, для жителей города и всей области.: Хочу вернуться к наследию чемпионата мира по футболу. Нужно думать, как эффективно использовать стадион.: Владимир Владимирович, наш клуб сейчас играет в Премьер-лиге, мы на первом месте по посещаемости за прошедшие матчи, первые матчи.: Заполняется стадион?: По заполняемости мы на первом месте в стране.: Хорошо.: И будем, конечно, усиливать.Какой механизм мы предлагаем по сохранению исторических центров городов. Правительство Российской Федерации совместно с Новым банком развития БРИКС реализует программу комплексного развития территории исторических и малых поселений. Хотели бы посмотреть применение этого механизма и для исторических центров городов, где прошёл чемпионат мира по футболу.Предварительно отработали этот вопрос. Концептуально мы поддержаны – имеются письма – и Минфином, и Минкультом.Владимир Владимирович, у меня есть к Вам обращение, если это возможно, рассмотреть Самару как пилотный проект при дальнейшем распространении [такого подхода].Давайте посмотрим.