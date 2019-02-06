Пресс-секретарь Путина заявил об отсутствии цензуры в России

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«Цензуры нет, вот это однозначно», — сказал он.При этом, отвечая на вопрос об ограничениях на владение СМИ иностранцами, Песков отметил, что это обычная ситуация. «Эта практика, которая имеет место в различных странах мира. Порог владения может отличаться, но сама по себе идея абсолютно правильная», — подчеркнул пресс-секретарь.По словам Пескова, в России свобода слова, однако СМИ должны нести определенную ответственность, так как являются мощнейшим ресурсом формирования общественного мнения.