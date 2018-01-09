Предвыборный штаб Владимира Путина будет размещаться в Гостином Дворе

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О том, что штаб заработает «в ближайшее время», журналистам во вторник заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На момент публикации он не ответил на вопрос РБК, действительно ли штаб разместится в Гостином Дворе.Многофункциональный комплекс «Гостиный Двор» принадлежит торговому дому «Шатер» Михаила Хубутии. Предприниматель консолидировал 100% ОАО «Ильинское подворье», на балансе которого находится здание Гостиного Двора, в октябре 2014 года, выкупив 49% компании у столичных властей. Сейчас «Ильинскому подворью» принадлежат 15,5 тыс. кв. м площади Гостиного Двора (ул. Ильинка, 4), который является историческим памятником. Площадь земельных участков, на которых расположена недвижимость ОАО, составляет 5,2 тыс. кв. м.На выборах президента в 2012 году штаб Владимира Путина располагался в здании мэрии Москвы на Новом Арбате, 36. Возглавлял его режиссер Станислав Говорухин.Кто возглавит штаб на этих выборах, официально пока не сообщалось. Сам глава государства на большой пресс-конференции 14 декабря 2017 года, отвечая на вопрос о руководителе штаба, заявил, что «окончательного решения нет». Путин уточнил, что в Кремле пока не могут прийти «к единому решению». Несмотря на то что должность штаба «техническая, конечно», президент сказал, что «хотел бы, чтобы это были люди авторитетные, известные в стране и которые искренне поддерживают (нынешнюю) политику».Владимир Путин участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. О своем самовыдвижении он объявил на ежегодной пресс-конференции. «Я, конечно, очень рассчитываю на поддержку тех политических сил, которые разделяют мой взгляд на развитие страны и доверяют мне, и вообще рассчитываю на широкую поддержку граждан», — сказал Путин.Сбор подписей в его поддержку начался 5 января. Занимаются сбором подписей представители «Единой России», ОНФ и организации «Волонтеры Победы».5 января точки сбора подписей были открыты в 15 городах России, в числе которых Омск, Хабаровск, Севастополь и Томск, рассказывала РБК глава волонтерской организации «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.В понедельник, 8 января, ЦИК опубликовала сведения о поступлении средств в избирательный фонд кандидатов. Согласно данным Центризбиркома, избирательный фонд Путина уже полностью заполнен (максимально допустимый законом размер фонда — 400 млн руб.).Спонсорами кампании Путина, как ранее сообщал РБК, стали региональные фонды поддержки регионального сотрудничества и развития. Это бывшие фонды поддержки «Единой России», которые были преобразованы в фонды поддержки регионального сотрудничества и развития в 2015–2016 годах.