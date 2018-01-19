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Представлены доверенные лица кандидата в Президенты РФ Владимира Путина в Самарской области

19 января 2018 21:36
264
На встрече обсуждались основные задачи и ближайшие мероприятия регионального избирательного штаба кандидата в Президенты РФ Владимира Путина.
Организационная встреча прошла сегодня в региональном избирательном штабе кандидата в Президенты РФ Владимира Путина.

На встрече были представлены доверенные лица кандидата в Самарской области, это пять человек: герой России Александр Баранов, председатель Совета Самарской областной общественной организации «Союз генералов Самары, почетный гражданин Самарской области; Павел Ожередов, председатель Федерации профсоюзов Самарской области; Владимир Держак, мастер цеха монтажа, наладки, производства, ремонта и обслуживания оборудования дирекции по обслуживанию и ремонту технологического оборудования ПАО «АВТОВАЗ»; Алексей Транцев, директор Самарской региональной молодежной общественной организации «Инклюзивный клуб добровольцев»; Мария Комкова, домохозяйка, блогер с более чем 150 тыс. подписчиков.

На встрече обсуждались основные задачи и ближайшие мероприятия регионального избирательного штаба кандидата в Президенты РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба штаба. 
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Комментарии



Политика региона
19 января 2018  21:36
На встрече обсуждались основные задачи и ближайшие мероприятия регионального избирательного штаба кандидата в Президенты РФ Владимира Путина.
Представлены доверенные лица кандидата в Президенты РФ Владимира Путина в Самарской области
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