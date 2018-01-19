Представлены доверенные лица кандидата в Президенты РФ Владимира Путина в Самарской области

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На встрече были представлены доверенные лица кандидата в Самарской области, это пять человек: герой Россиив, председатель Совета Самарской областной общественной организации «Союз генералов Самары, почетный гражданин Самарской области;, председатель Федерации профсоюзов Самарской области;, мастер цеха монтажа, наладки, производства, ремонта и обслуживания оборудования дирекции по обслуживанию и ремонту технологического оборудования ПАО «АВТОВАЗ»;, директор Самарской региональной молодежной общественной организации «Инклюзивный клуб добровольцев»;, домохозяйка, блогер с более чем 150 тыс. подписчиков.На встрече обсуждались основные задачи и ближайшие мероприятия регионального избирательного штаба кандидата в Президенты РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба штаба.