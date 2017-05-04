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Представление в невыгодном твите

4 мая 2017 13:27
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Представление в невыгодном твите
Экс-чиновник раскритиковал работу администрации Самары после своего увольнения.

Увольнение главы управления по работе с обращениями граждан мэрии Самары Виктора Кузьмина обернулось скандалом. Сразу после отставки экс-чиновник опубликовал в своем «Твиттере» пространное письмо с объяснением причин своего ухода, в котором раскритиковал неэффективную, по его мнению, работу мэрии и реформу местного самоуправления. В администрации же объяснили его уход «ненадлежащим исполнением обязанностей».

Бывший сотрудник мэрии Самары вступил в открытую конфронтацию с главой города Олегом Фурсовым. Занимавший до последнего времени пост руководителя управления по работе с обращениями граждан администрации Самары Виктор Кузьмин 2 мая опубликовал в своем микроблоге «Твиттер» информацию о том, что его муниципальная служба закончена, а вслед за ним открытое письмо жителям Самары. В нем он объяснил причины своего увольнения, подвергнув жесткой критике деятельность Олега Фурсова по решению кадровых и иных вопросов, а также проведенную в городе реформу МСУ.

Как пояснил господин Кузьмин в своем письме, управление он возглавлял с ноября 2010 года. В тот период главой Самары был Дмитрий Азаров, который был избран путем всенародного голосования в октябре того же года. В 2014 году господин Азаров досрочно покинул свой пост в связи с уходом в Совет федерации РФ.  После победы Николая Меркушкина на выборах губернатора, которые состоялись в сентябре 2014 года, Дмитрий Азаров был назначен сенатором. В конце сентября того же года было принято решение об отмене прямых выборов главы Самары и переходу к назначению наемного сити-менеджера по контракту. В декабре 2014 года сити-менеджером стал Олег Фурсов.

Впоследствии в Самаре была проведена реформа МСУ, в рамках которой в конце марта 2015 года депутаты губернской думы приняли региональный закон «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Самара». Согласно документу, выборы в городскую думу Самары в сентябре 2015 года прошли по двухуровневой системе. В каждом из районов был сформирован собственный совет депутатов численностью 24–40 человек. Кроме того, Самара была разделена на девять районов, наделенных собственным статусом муниципального образования.

По мнению Виктора Кузьмина, проведенная реформа МСУ «не только не привела к кардинальному улучшению состояния города, но скорее порождает управленческий хаос, поскольку реформа не имеет четкого очертания и внятной программы реализации». «По факту, формальная самостоятельность внутригородских районов сочетается с неясностью вопросов бюджетирования и финансирования, четкого понимания разграничения полномочий, наполнения доходной части районного бюджета», — пишет в открытом письме Виктор Кузьмин.

Также, по словам бывшего чиновника, глава Самары сформировал управленческий аппарат «по принципу личной дружбы, знакомства, протекции». С другой стороны, «на профессионально подготовленных и состоявшихся сотрудников», которые, как поясняет господин Кузьмин, «ведут большую часть работы и „заставляют“ руководство интеллектуально и организационно утруждаться», якобы «идет открытое давление». В числе таких специалистов, как утверждает экс-чиновник, оказался и он сам. По словам Виктора Кузьмина, за последние полгода господин Фурсов якобы всячески «вынуждал» его «уйти из администрации города» и будто бы даже «пытался создавать поводы» для «увольнения по „виновной“ статье». «Дошло даже до такого абсурда, что я был объявлен одним из вдохновителей „азаровского подполья“ (!!!) в городской администрации, которое, по стойкому убеждению О. Фурсова, стремится опорочить его „светлый образ“, „непререкаемый авторитет“ и ведет „подрывную работу“ против него», — утверждает в своем письме Виктор Кузьмин. В целом, по мнению господина Кузьмина, нынешний руководитель города якобы «является катализатором процессов деградации и разрушения городской структуры управления и городского хозяйства». Эти и иные доводы привел экс-чиновник в своем открытом письме к жителям Самары, объясняя причины своего добровольного увольнения из администрации города.

В мэрии, однако, иначе смотрят на ситуацию с господином Кузьминым и объясняют его уход недобросовестной работой. «В последнее время в отношении Виктора Кузьмина проводились три служебные проверки: одна — по линии правительства Самарской области, вторая — по линии администрации Самары и третья — по факту обращения гражданина в приемную президента России. Все они были связаны с ненадлежащим исполнением господином Кузьминым своих должностных обязанностей и были прекращены лишь потому, что он решил уйти со своего поста по собственному желанию», — сообщили „Ъ“ в администрации Самары.

Также в мэрии добавили, что «администрация города и в дальнейшем будет расставаться с чиновниками, которые недобросовестно исполняли свои служебные обязанности». Пока кресло руководителя управления по работе с обращениями граждан в администрации Самары остается свободным. Что же касается господина Кузьмина, он сообщил „Ъ“, что пока не строит планов относительно своей дальнейшей карьеры.

По мнению политолога Олега Казачека, «в любом случае не очень красиво, когда происходит увольнение, и после этого чиновник начинает негативно говорить о своем работодателе». «Не исключено, что изложенные факты в какой-то мере, может быть, и имеют место — не работает никто идеально. Но мне кажется эта ситуация странной. Если бы он устроился и тут же уволился, то это было бы более или менее понятно. Но он не один год работал при том же Фурсове», — рассуждает господин Казачек, резюмируя, что в любом случае «это не плюс и администрации, и этому чиновнику».

Екатерина Борисенкова, Георгий Портнов 
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