Председатель СПЧ при президенте РФ и Дмитрий Азаров приняли участие в конференции "Региональный опыт общественного наблюдения за выборами"
13 февраля 2018 15:54
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Обсудить институт общественных наблюдателей в Самаре собрались уполномоченные по правам человека в регионах страны, члены совета по правам человека при президенте РФ, представители Общественной палаты Самарской области, юристы, представители оппозиционных сил.
Президентская кампания 2018 года станет знаковой с точки зрения общественного контроля — в декабре 2017 года был принят федеральный закон, дающий право назначать наблюдателей Общественной палате РФ и палатам регионов. До того доступ на участки имели лишь представители партий и кандидатов. Согласно закону, записаться в наблюдатели может любой совершеннолетний гражданин, за исключением депутатов, членов избирательных комиссий, судей, прокуроров и подчиненных руководителей органов госвласти.
Дмитрий Азаров в своем вступительном слове заметил, что для Самарской области важно как изучить опыт других регионов, так и поделиться своими наработками в области общественного наблюдения за избирательным процессом. "Региональные власти совместно с облизбиркомом, общественными организациями предпринимают значительные усилия, чтобы повысить доверие людей к выборам. Для этого совместно с Общественной палатой мы ведем работу по формированию квалифицированного пула наблюдателей. Именно наличие наблюдателей на избирательных участках, по социологическим опросам, решающий фактор для повышения доверия к процедуре голосования", — сказал руководитель области. Он добавил, что в регионе проведена серьезная работа по созданию института общественных наблюдателей, уже сейчас их насчитывается более 3600 человек.
"И власть, и депутатский корпус, и общественники на различных площадках приглашают людей принять участие в выборах не только в качестве избирателя, но и как наблюдатель. Активность людей здесь очень высока. Если ты гражданин страны, то ты должен принимать участие в выборах будущего страны", — сообщил Дмитрий Азаров. Глава региона подчеркнул, что региональные власти выступают жестко против системы, когда наблюдатели назначаются по "разнарядке сверху".
Дмитрий Азаров рассказал о подготовке ко дню голосованию. Так, все территориальные избирательные комиссии и большинство участковых комиссий будут оснащены системами видеонаблюдения, будут предприняты и ряд дополнительные мер, которые позволят обеспечить открытость и законность процедуры голосования.
Отдельно глава региона остановился на информировании жителей губернии о предстоящих выборах и нововведениях в законодательстве: "Если люди будут знать обо всех изменениях, будут информированы о мерах защиты избирательного процесса, это повысит доверие к выборам и будет способствовать к активному участию людей в выборах будущего страны".
Михаил Федотов в свою очередь подчеркнул, что система общественного контроля за выборами — важный элемент для совершенствования избирательной системы. Председатель СПЧ поддерживает позицию Дмитрия Азарова о недопустимости назначения наблюдателей по разнарядке. Его глубокое убеждение в том, что наблюдателем должен быть только тот, кто заинтересован в организации прозрачной процедуры голосования. "Вместе с тем, сколько бы мы не занимались совершенствованием избирательной системы, доведением ее до идеала, ничего не получится без развитого гражданского общества, без сознательных людей", — добавил Михаил Федотов.
Вадим Михеев поделился самарским опытом обучения наблюдателей. Он отметил, что облизбирком отказался от практики чтения лекций как наблюдателям, так и членам участковых комиссий. Вместо этого для них проводятся обучающие практикумы, где моделируются те или иные ситуации, которые могут возникнуть на участке, а члены комиссий и наблюдателей ищут пути решения этих проблем.
Кроме того, облизбирком планирует ввести практику совместного обучения наблюдателей и членов участковых комиссий. Александр Кинев в ответ на это заметил, что ЦИК РФ заинтересовался этим самарским опытом и будет его транслировать в масштабах страны.
Александр Кинев добавил, что общественные наблюдатели, в первую очередь, это союзники членов участковых комиссий в вопросе решения главной задачи — проведения открытых и легитимных выборов главы государства. "Идеология кампании выборы должны пройти максимально прозрачно. Ни у кого не должны возникнуть вопросы к итогам дня голосования 18 марта", — подчеркнул член центризбиркома. Александр Кинев также высоко оценил готовность Самарской области ко дню голосования, заметив что у ЦИК нет никаких вопросов к региону.
В рамках конференции прошла панельная дискуссия, где обсуждались тонкости избирательного законодательства.
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