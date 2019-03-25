Председатель Правительства РФ провел рабочую встречу с губернатором Самарской области

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В понедельник, 25 марта, Председатель Правительства РФпровел встречу с губернатором Самарской области. Губернатор доложил Премьер-министру о состоянии социально-экономического развития региона, а также о готовности области к реализации национальных проектов.По итогам прошлого года Дмитрий Азаров отметил рост объема валового регионального продукта. Он составил почти 1,5 триллиона рублей. В регионе было открыто 13 новых крупных предприятий, создано 12 тысяч рабочих мест.Дмитрий Азаров подчеркнул, что Самарская область активно включилась в работу по выполнению майского Указа Президента России. Регион участвует во всех Национальных проектах, на их реализацию в 2019 году из федерального бюджета направлено более 15 млрд рублей, еще более 8 млрд – из региональной казны.В рамках встречи Губернатор Самарской области обратился к Председателю Правительства за поддержкой по ряду важных для региона направлений деятельности. В частности, речь шла о рекультивации территории бывшего Средневолжского завода химикатов. Работы на объекте накопленного экологического вреда предполагается выполнить в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Проект рекультивации территории СВЗХ направлен на защиту всего волжского бассейна и сохранение биологических ресурсов.Особое внимание стороны уделили вопросам поддержки ПАО «АвтоВАЗ» и крупнейшего трудового коллектива региона, а также реализации специнвестконтракта (СПИК), подписанного в конце прошлого года. Согласно условиям контракта, «ПАО «АвтоВАЗ» принял на себя беспрецедентные обязательства по локализации в России производства 26 моделей автомобилей, а также автоматических коробок передач и передовых двигателей, в том числе с турбонагнетателем и на сжатом природном газе. Дмитрий Азаров подчеркнул: очень важно, чтобы меры поддержки в первую очередь касались тех предприятий, которые обеспечивают высокий уровень локализации. Губернатор обратился к Председателю Правительства с просьбой предусмотреть дифференциацию мер государственной поддержки автопроизводителей в зависимости от уровня локализации производств. Соответствующее поручение дано Премьер-министром РФ.Также на встрече стороны обсудили меры государственной поддержки экспорта продукции ПАО «АвтоВАЗ», предусматривающие частичную компенсацию логистических затрат. Губернатор отметил значимость мер господдержки российских производителей, в частности, «АвтоВАЗа», для сохранения и увеличения экспорта российской продукции на мировые рынки.По другому крупному трудовому коллективу региона – предприятию «Авиакор – авиационный завод» – также был рассмотрен вопрос о выделении мер господдержки.Кроме этого, Губернатор обратился к Премьер-министру по вопросу компенсации расходов региона на строительство здания Шестого Кассационного суда в Самаре. Соответствующее поручение о компенсации расходов из федерального бюджета оформлено Председателем Правительства, передает пресс-служба облправительства.