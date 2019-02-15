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Новости /  Политика /  Политика региона  

Предложение разрешить на АЗС продажу слабоалкогольных напитков не прошло

15 февраля 2019 22:33
99
В Минздраве поддерживают решение об отказе от проекта, а вот Минфин и Минпромторг выступают за.
В администрации президента РФ отклонили законопроект, по которому предлагается разрешить продавать на АЗС алкогольные напитки крепостью до 16,5%. Ранее данный законопроект был одобрен правительством РФ, передает samarskie-voditeli.ru.

Спиртные напитки запрещено продавать на АЗС с 2011 года. Последние несколько лет появляются предложения об отмене этого запрета. Так, представители АЗС пытаются ввести разрешение на продажу слабоалкогольных напитков на АЗС, крепость которых не выше 16,5%. Под эту категорию подходит пиво, вино, игристые и шампанские вина и другие напитки.

Так, в начале 2017 года сенатор Совета Федерации от Астраханской области Геннадий Орденов предложил соответствующий законопроект. Осенью 2018 года правительство РФ одобрило идею вернуть слабоалкогольные напитки на ЗАС. Но когда проект дошел до рассмотрения администрацией президента РФ, был получен отрицательный отзыв. Теперь данный проект можно считать заблокированным. Как поясняют в администрации президента, данный проект идет вразрез с государственной политикой, которая направлена на снижение употребления алкоголя и обеспечения безопасности дорожного движения.

В Минздраве поддерживают решение об отказе от проекта, а вот Минфин и Минпромторг выступают за. Дело в том, что продажа пива и вина на АЗС поможет повысить рентабельность данного бизнеса и принесет дополнительный доход. Имея доход, АЗС не будут поднимать цены на топливо. Это особенно актуально для независимых АЗС. 
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Комментарии



Политика региона
15 февраля 2019  22:33
В Минздраве поддерживают решение об отказе от проекта, а вот Минфин и Минпромторг выступают за.
Предложение разрешить на АЗС продажу слабоалкогольных напитков не прошло
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