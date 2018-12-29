Я нашел ошибку
Главные новости: 
Здание самарского филиала ВГУВТ/(Молодогвардейская,62-64).
Александр Хинштейн: В Самаре будет отремонтировано ещё одно здание в историческом центре
Его стаж военной медицинской службы более 30 лет, подполковник медицинской службы в отставке, кандидат медицинских наук.
Областную станцию скорой медицинской помощи возглавил Гурбансахат Оразов
В разных странах мира Деды Морозы — разные: они по-разному выглядят, у них разный характер, у каждого есть свой способ проникнуть в ваш дом.
К Зюзе в Белоруссию или к Одзи-сану в Японию: туристы рассказали, к какому Деду Морозу мечтают съездить в гости
Запрет также распространяется на позиции из перечня, которые поставлялись в Россию транзитом через украинскую территорию.
Правительство запретило ввоз в Россию с Украины продуктов, а также промышленных и непродовольственных товаров
Убийца задержан. Мотивы преступления пока не установлены.
В Москве убили бенефициара нефтяной компании
Посвященные памяти ведущих спортсменов и тренеров Самарской области.
30 декабря на УСЦ «Чайка» состоятся соревнования по лыжным гонкам «Гонка памяти»
Безопасность школьника на каникулах во многом зависит от того, знает ли он, как пользоваться пиротехническими изделиями. Пиротехнические игрушки не прощают неосторожности!
ГУ МВД СО: Памятка для родителей о мерах по обеспечению безопасности детей во время зимних каникул
Собственными усилиями они смогли остановить возгорание моторного отсека, предотвратив распространение огня.
Инспекторы ДПС в Красном Яре помогли водителю "шестерки" потушить автомобиль, загоревшийся на дороге
сегодня  Суббота, 29 декабря, 18:41
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -13 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/12:
USD 69.52
0.64
EUR 79.66
1.27
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Правительство запретило ввоз в Россию с Украины продуктов, а также промышленных и непродовольственных товаров

29 декабря 2018 17:25
137
Запрет также распространяется на позиции из перечня, которые поставлялись в Россию транзитом через украинскую территорию.
Россия 29 декабря запретила ввоз товаров с Украины, соответствующее постановление кабмина опубликовано на сайте правительства, передает РБК. Среди товаров, полный список которых прилагается к постановлению, — продукты питания, а также непродовольственные и промышленные товары. Запрет также распространяется на позиции из перечня, которые поставлялись в Россию транзитом через украинскую территорию.

Из пищевых продуктов ко ввозу запрещаются:

пшеница и хлебобулочные изделия;
готовая и консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители;
шоколад и другие содержащие какао продукты;
кондитерские изделия из сахара без какао;
пиво, вино и виноградное сусло;
подсолнечное, сафлоровое и хлопковое масло;
консервированные и свежие овощи и фрукты, орехи и фруктовые соки
джемы, фруктовое желе, мармелады и пюре;
этиловый неденатурированный спирт, спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки. ​

Попало под запрет и различное промышленное, торговое и сельскохозяйственное оборудование:

газовые турбины и турбины на водяном пару;
паровые котлы;
части жидкостных насосов;
дизельные и электрогенераторы, трансформаторные установки;
электрические проводники и др.;
аппараты для очистки, сортировки или калибровки семян и бобовых;
тракторы, прицепы и полуприцепы для сельского хозяйства;
оборудование для мукомольной и сахарной промышленности;
машины для приготовления кормов для животных;
доильные аппараты;
сеялки, сажалки, рассадопосадочные машины и др.;
оборудование для демонстрации и хранения товаров, в том числе морозильные камеры и витрины​;
грелки и комбинированные грелки;
коробки передач, вариаторы, трансмиссионные валы;
машины для смешивания минеральных веществ с битумом.

Запрещен также ввоз сырьевых товаров, средств для гигиены и бытовой химии, таких как

древесно-стружечные плиты;
галька, гравий и щебень;
картон, бумага, настенные обои и покрытия из текстиля;
поверхностно-активные вещества, моющие и чистящие средства;
подгузники, пеленки, женские прокладки и тампоны.

Ранее о том, что в качестве ответной меры на санкционные ограничения со стороны Украины Россия вводит запрет на импорт украинских товаров, сообщил в своем Twitter премьер-министр Дмитрий Медведев. Какие именно товары попали под запрет, глава кабмина не раскрыл, но отметил, что уже подписал соответствующее постановление. После этого правительство сообщило, что ограничительные меры коснулись сельхозпродукции, сырья, промышленных товаров и продовольствия с Украины. ​

Документ вступает в силу со дня опубликования.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
29 декабря 2018  17:25
Запрет также распространяется на позиции из перечня, которые поставлялись в Россию транзитом через украинскую территорию.
Правительство запретило ввоз в Россию с Украины продуктов, а также промышленных и непродовольственных товаров
 Запрет также распространяется на позиции из перечня, которые поставлялись в Россию транзитом через украинскую территорию.   Политика региона
116
28 декабря 2018  18:46
Присутствующие заслушали выступление советника генерального директора РОСДОРНИИ Александра Чеботарева (Москва).
В областном минстрое состоялось заседание секций Градостроительного совета
Присутствующие заслушали выступление советника генерального директора РОСДОРНИИ  Александра Чеботарева  (Москва).  Политика региона
420
28 декабря 2018  18:01
«По поводу огородов, я предполагаю, Марина Юрьевна на свой опыт ссылалась», — прокомментировал губернатор зачитанное корреспондентом сообщение Антимоновой.
Дмитрий Азаров ответил на совет министра Марины Антимоновой заводить огороды для питания детей
«По поводу огородов, я предполагаю, Марина Юрьевна на свой опыт ссылалась», — прокомментировал губернатор зачитанное корреспондентом сообщение... Политика региона
476
Весь список
Выборы 2018
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
946
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
671
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
653
Весь список


Видео
28 декабря 2018  12:55
Новое колесо обозрения начинает работу в парке Гагарина в Самаре Его высота составляет 55 метров.
Новое колесо обозрения начинает работу в парке Гагарина в Самаре
Его высота составляет 55 метров.
Благоустройство региона
353
23 декабря 2018  11:38
В Индонезии цунами смыло музыкантов, выступавших на сцене
В Индонезии цунами смыло музыкантов, выступавших на сцене
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали.
В мире
2931
21 декабря 2018  10:57
Любители лыжного спорта в Самарской области открывают сезон
Любители лыжного спорта в Самарской области открывают сезон
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка".
Спорт в регионе
299
20 декабря 2018  09:59
У телефонного террориста, «заминировавшего» ВАЗ и офис ВТБ, нашли оружейный арсенал
У телефонного террориста, «заминировавшего» ВАЗ и офис ВТБ, нашли оружейный арсенал
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
338
15 декабря 2018  11:24
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. 
В мире
1965
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
797
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1289
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1134
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1491
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1873
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2010
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3237
Весь список

Мероприятия
Инспекторы ГИМС продолжают патрулировать водоемы Самары и области
Самарцев приглашают на открытую тренировку команды мастеров профессионального хоккейного клуба ЦСК ВВС (Самара)
Показательные выступления по керлингу проходят на площади Куйбышева
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные