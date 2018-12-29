Правительство запретило ввоз в Россию с Украины продуктов, а также промышленных и непродовольственных товаров
29 декабря 2018 17:25
137
Из пищевых продуктов ко ввозу запрещаются:
пшеница и хлебобулочные изделия;
готовая и консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители;
шоколад и другие содержащие какао продукты;
кондитерские изделия из сахара без какао;
пиво, вино и виноградное сусло;
подсолнечное, сафлоровое и хлопковое масло;
консервированные и свежие овощи и фрукты, орехи и фруктовые соки
джемы, фруктовое желе, мармелады и пюре;
этиловый неденатурированный спирт, спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки.
Попало под запрет и различное промышленное, торговое и сельскохозяйственное оборудование:
газовые турбины и турбины на водяном пару;
паровые котлы;
части жидкостных насосов;
дизельные и электрогенераторы, трансформаторные установки;
электрические проводники и др.;
аппараты для очистки, сортировки или калибровки семян и бобовых;
тракторы, прицепы и полуприцепы для сельского хозяйства;
оборудование для мукомольной и сахарной промышленности;
машины для приготовления кормов для животных;
доильные аппараты;
сеялки, сажалки, рассадопосадочные машины и др.;
оборудование для демонстрации и хранения товаров, в том числе морозильные камеры и витрины;
грелки и комбинированные грелки;
коробки передач, вариаторы, трансмиссионные валы;
машины для смешивания минеральных веществ с битумом.
Запрещен также ввоз сырьевых товаров, средств для гигиены и бытовой химии, таких как
древесно-стружечные плиты;
галька, гравий и щебень;
картон, бумага, настенные обои и покрытия из текстиля;
поверхностно-активные вещества, моющие и чистящие средства;
подгузники, пеленки, женские прокладки и тампоны.
Ранее о том, что в качестве ответной меры на санкционные ограничения со стороны Украины Россия вводит запрет на импорт украинских товаров, сообщил в своем Twitter премьер-министр Дмитрий Медведев. Какие именно товары попали под запрет, глава кабмина не раскрыл, но отметил, что уже подписал соответствующее постановление. После этого правительство сообщило, что ограничительные меры коснулись сельхозпродукции, сырья, промышленных товаров и продовольствия с Украины.
Документ вступает в силу со дня опубликования.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
29 декабря 2018 17:25
Запрет также распространяется на позиции из перечня, которые поставлялись в Россию транзитом через украинскую территорию. Политика региона
116
28 декабря 2018 18:46
Присутствующие заслушали выступление советника генерального директора РОСДОРНИИ Александра Чеботарева (Москва). Политика региона
420
28 декабря 2018 18:01
«По поводу огородов, я предполагаю, Марина Юрьевна на свой опыт ссылалась», — прокомментировал губернатор зачитанное корреспондентом сообщение... Политика региона
476
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
946
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
671
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
653
Видео
28 декабря 2018 12:55
Его высота составляет 55 метров. Благоустройство региона
353
23 декабря 2018 11:38
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали. В мире
2931
21 декабря 2018 10:57
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка". Спорт в регионе
299
20 декабря 2018 09:59
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
338
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
1965
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
797
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1289
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1134
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1491
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1873
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2010
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3237
Мероприятия