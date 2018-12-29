Правительство запретило ввоз в Россию с Украины продуктов, а также промышленных и непродовольственных товаров

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Из пищевых продуктов ко ввозу запрещаются:пшеница и хлебобулочные изделия;готовая и консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители;шоколад и другие содержащие какао продукты;кондитерские изделия из сахара без какао;пиво, вино и виноградное сусло;подсолнечное, сафлоровое и хлопковое масло;консервированные и свежие овощи и фрукты, орехи и фруктовые сокиджемы, фруктовое желе, мармелады и пюре;этиловый неденатурированный спирт, спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки. ​Попало под запрет и различное промышленное, торговое и сельскохозяйственное оборудование:газовые турбины и турбины на водяном пару;паровые котлы;части жидкостных насосов;дизельные и электрогенераторы, трансформаторные установки;электрические проводники и др.;аппараты для очистки, сортировки или калибровки семян и бобовых;тракторы, прицепы и полуприцепы для сельского хозяйства;оборудование для мукомольной и сахарной промышленности;машины для приготовления кормов для животных;доильные аппараты;сеялки, сажалки, рассадопосадочные машины и др.;оборудование для демонстрации и хранения товаров, в том числе морозильные камеры и витрины​;грелки и комбинированные грелки;коробки передач, вариаторы, трансмиссионные валы;машины для смешивания минеральных веществ с битумом.Запрещен также ввоз сырьевых товаров, средств для гигиены и бытовой химии, таких какдревесно-стружечные плиты;галька, гравий и щебень;картон, бумага, настенные обои и покрытия из текстиля;поверхностно-активные вещества, моющие и чистящие средства;подгузники, пеленки, женские прокладки и тампоны.Ранее о том, что в качестве ответной меры на санкционные ограничения со стороны Украины Россия вводит запрет на импорт украинских товаров, сообщил в своем Twitter премьер-министр Дмитрий Медведев. Какие именно товары попали под запрет, глава кабмина не раскрыл, но отметил, что уже подписал соответствующее постановление. После этого правительство сообщило, что ограничительные меры коснулись сельхозпродукции, сырья, промышленных товаров и продовольствия с Украины. ​Документ вступает в силу со дня опубликования.