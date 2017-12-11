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Правительство заморозило обсуждение пенсионной реформы до конца 2018 года из-за разногласий между ведомствами

11 декабря 2017 23:09
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Новая пенсионная модель может быть запущена только в 2020 году.
Как сообщает РБК, правительство решило отложить обсуждение концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК) до конца следующего года, внесение Минфином законопроекта в правительство переносится, следует из распоряжения правительства от 6 декабря об изменениях в план-график подготовки законопроектов по реализации стратегии развития пенсионной системы.

Согласно новому плану-графику, законопроект, предусматривающий «стимулирование дополнительного платежа из заработной платы работников в пенсионную систему с учетом уровня их доходов и возраста» должен быть внесен в правительство в декабре 2018 года. Предыдущая редакция документа предполагала, что это будет сделано в апреле 2017 года. Речь идет именно о концепции ИПК, подтвердил источник РБК в финансово-экономическом блоке правительства.

Таким образом, чиновники вернутся к обсуждению концепции после президентских выборов и формирования нового правительства.

Причиной переноса обсуждения новой пенсионной модели стали разногласия в правительстве, сказал собеседник РБК. Неизвестно, когда будет запущена новая система и будет ли запущена вообще, рассуждает он.

В пресс-службе Минтруда РБК подтвердили, что рассмотрение концепции перенесено на 2018 год, «поскольку пока существуют разногласия по самим подходам к решению этих вопросов».

Ключевой спор

Минфин и ЦБ в сентябре 2016 года представили новую пенсионную модель ИПК, призванную заменить и модернизировать замороженную накопительную пенсию. Ключевым элементом новой концепции была автоподписка граждан на отчисления на пенсию, нарастающие с 1 до 6% с зарплаты в течение пяти лет. Работников предполагалось по умолчанию подключать к новой системе, если они не отказались в явной форме.

Против автоматического включения граждан в ИПК выступил социальный блок правительства, настаивая на необходимости добровольного участия в новой системе. В результате правительство вернуло концепцию на доработку, а в сентябре 2017 года первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что Банк России решил отказаться от принципа автоподписки и выбрать модель авторегистрации участников в системе ИПК. По замыслу ЦБ, теперь работодатель будет предлагать сотрудникам добровольно подключаться к системе ИПК и начинать отчислять взносы в негосударственные пенсионные фонды на будущую пенсию. Минфин и ЦБ рассчитывали на запуск новой пенсионной модели в 2019 году.

Не раньше 2020 года

Из-за переноса срока внесения законопроекта в правительство новая модель формирования пенсионных накоплений может быть запущена только в 2020 году, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Только 2020 год. Честно говоря, меня это не радует, потому что неопределенность хуже, чем определенность. Были договоренности, есть концепция этого проекта. В Думе настаивали, чтобы быстрее этот проект запустили. Я думаю, что правительство внутри себя еще не понимает, к какому варианту двигаться», — сказал РБК Аксаков.

«Ключевой вопрос — это автоподписка, но я уверен, что этот вопрос можно было бы решить с учетом позиции социального блока правительства», — указал Аксаков. «Подвешенная ситуация, на мой взгляд, — это самый неблагоприятный вариант, который не дает развиваться рынку, не позволяет гражданам определиться, стоит ли им участвовать в этом (системе ИПК. — РБК)», — добавил он.

Социальный блок правительства готов согласовать концепцию ИПК при условии добровольности подключения граждан к системе, сообщил РБК источник в социальном блоке.

Что думают НПФ?

Рынок ждет возобновления дискуссии по конкретным параметрам ИПК, сказал РБК президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмов. Он отметил, что НАПФ будет настаивать на сохранении элементов автоподписки.

«Мы будем вести обсуждения исходя из той точки зрения, что в том или ином виде элементы автоподписки должны быть. Это не только наше личное убеждение, это и мировой опыт», — сообщил Угрюмов, подчеркнув, что запуск ИПК необходим для финансового рынка в условиях отсутствия притока в экономику внешнего капитала. «Старт ИПК за счет притока денег в НПФ сформирует новые длинные деньги для стимулирования экономического роста», — считает глава НАПФ.

Негосударственные пенсионные фонды выступают за автоподписку, потому что альтернатива в виде авторегистрации, по их расчетам, резко снижает потенциальное участие работников в схеме. В сценарии с автоподпиской количество потенциальных участников на начальном этапе составит 10 млн человек, а при авторегистрации оно сокращается до всего лишь 100 тыс. человек, следует из расчетов, предоставленных РБК аналитической службой ассоциации «Альянс пенсионных фондов». При этом сумма поступающих средств в пенсионную систему сокращается с 20–30 млрд руб. до 1–2 млрд.

Такой эффект в целом существует — о нем, в частности, писал американский экономист Ричард Талер (нобелевский лауреат 2017 года). Чтобы стимулировать пенсионные накопления, лучше переводить работников на такую систему автоматически, а тот, кто не согласен, должен отказаться выраженным способом, отмечалось в его работе 2003 года. Если же предлагать людям выбор между двумя вариантами, они, скорее всего, выберут вариант «оставить как есть», но не потому, что он лучше, а потому, что людям свойственно «когнитивное искажение» (bias) в пользу сохранения статус-кво.

«Задержка с внедрением ИПК связана, скорее всего, с необходимостью интегрировать эту концепцию в общую пенсионную систему России. Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы, утвержденная в 2012 году, фактически устарела. Ее цели не достигнуты, расчеты делались в других макроусловиях», — считает исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев. Он не исключает, что государство в конечном счете вернется к идее сохранения накопительной системы в составе обязательного пенсионного страхования (ОПС), но на минимальном тарифе 1–2%. Сейчас в накопительную часть пенсии должно идти 6%, но такие отчисления заморожены с 2014 года.

Пресс-служба Минфина переадресовала запрос РБК в правительство, пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова перенаправила в социальный блок. В аппарате вице-премьера Ольги Голодец (курирует социальные вопросы) и в ЦБ на момент публикации не ответили.


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Комментарии



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