Правительство выступает против платной регистрации гаджетов

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«Мы не поддерживаем идею платности, мы поддерживаем идею регистрации», — сказал Акимов. — Сама идея правильная, потому что это позволит бороться с хищениями, дать новый уровень национальной безопасности».По его словам, регистрация мобильных устройств приведет к исчезновению «гигантского криминального рынка». «Потому что смысла не будет воровать, только если сдать их на запчасти», — пояснил Акимов.Он отметил, что уже обсуждал идею регистрации с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константином Носковым, однако сам законопроект в правительство пока не поступал.Как ранее писал РБК, законопроект, который делает обязательной регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет с ​​идентификатором IMEI, разработала замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова с группой парламентариев.В документе речь идет не только о телефонах, но и о планшетах, ноутбуках и других устройствах. «Обсуждается возможность распространения этого правила на все устройства, в том числе датчики (используются, например, в счетчиках электроэнергии и воды), которые, так же как и мобильный телефон, должны иметь серийные номера», — пояснила Бокова. Физические лица смогут самостоятельно зарегистрировать купленные за границей гаджеты на сайте госуслуг, а для старых устройств предлагается «амнистия» на три-пять лет.Сроком для начала регистрации авторы предлагают установить 1 февраля 2020 года, а сам процесс рассчитывают сделать платным для физических лиц — в пределах 100 руб. Незарегистрированные устройства после предупреждений их владельцам должны блокировать операторы сотовой связи.Согласно задумке авторов, закон должен решить проблему кражи мобильных устройств, ввоза контрафактных телефонов и помочь идентифицировать гаджеты, которые используют террористы.Размер платы за регистрацию для импортеров и производителей будет определять правительство, подчеркнула Бокова в разговоре с РБК. «Что касается платы за регистрацию физических лиц, эта мера коснется только тех, кто сам ввез телефон из-за границы, как уже было сказано», — сказала она.