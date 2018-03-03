Правительство выделит дополнительно 10 млрд руб для переоснащения детских поликлиник и детских поликлинических отделений
3 марта 2018 13:23
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В 2018 году дополнительно будет выделено 1,3 млрд руб. на создание фельдшерских пунктов на селе, 2,5 млрд руб. — на строительство передвижных медицинских пунктов. Также будут выделены дополнительные средства на подготовку медицинских кадров на селе. Кроме того, по словам Путина, дополнительно будут выделены 10 млрд руб. на переоснащение детских поликлиник в стране и детских поликлинических отделений.
В Калининграде Путин принимает участие в V медиафоруме «Правда и справедливость». Во время визита в регион глава государства также принял участие в открытии двух теплоэлектростанций, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Вопрос сельской медицины Владимир Путин затронул также во время послания Федеральному собранию накануне. Он заявил о планах создать фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории во всех населенных пунктах с населением от 100 до 2 тыс. человек.
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