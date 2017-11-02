Правительство вернуло на доработку проект антитабачной концепции, направленный на уменьшение числа курильщиков
2 ноября 2017 15:44
176
По его словам, на рассмотрение вице-премьера Ольги Голодец документ еще не выносился. Концепцию не пропустил департамент социального развития правительства, имеющий к документу ряд юридических и технических замечаний, добавил собеседник РБК.
В частности, правительство считает, что в концепции нет оценки эффективности ее реализации, а также обоснования необходимости усиления мер регулирования табачных изделий. Кроме того, в документе отсутствуют ожидаемые итоги реализации программы, следует из имеющегося у РБК отзыва правительства.
Как писал РБК в среду, 1 ноября, антитабачная концепция («Концепция осуществления госполитики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу») была внесена на согласование в кабинет министров в октябре 2017 года. Документ одобрили Роспотребнадзор, ФНС, ФТС и Росстат. Однако ряд ключевых министерств, в том числе Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг, проект не поддержали, рассказывали источники РБК.
В конце октября ассоциация «Табакпром» и Совет по вопросам развития табачной продукции направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой провести дополнительное обсуждение концепции. Производители не согласны со многими предложениями Минздрава, например, перестать относить информацию о составе табачных изделий к коммерческой тайне, запретить оборот некурительных табачных изделий и т.д.
Концепция осуществления госполитики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы должна сменить предыдущую редакцию документа, которая действовала в 2010–2015 годах и позволила снизить процент курящих россиян с 39 до 31%. Цель новой концепции — добиться к 2022 году снижения числа курящих до 25%. Как считают в Минздраве, курение является причиной 10% смертей взрослого населения. Ежегодно из-за болезней, вызванных курением, гибнет почти 6 млн человек в мире и примерно 400 тыс. в России, отмечали ранее в министерстве.
По данным Росстата, за девять месяцев 2017 года производство сигарет в стране снизилось на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, до 191 млрд штук.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
2 ноября 2017 20:01
Мероприятие возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Свое приветствие участникам Всемирного русского народного собора направил Президент... Политика региона
112
2 ноября 2017 17:35
Nord Stream 2 — проект строительства газопровода по дну Балтийского моря, по которому «Газпром» планирует поставлять в Европу 55 млрд куб. м газа ежегодно.... Политика региона
169
2 ноября 2017 15:44
С проектом, который был внесен в правительство в октябре, были категорически несогласны участники рынка. Политика региона
174
Выборы 2018
11 сентября 2017 11:52
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
1786
16 июня 2017 15:05
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1258
15 мая 2017 15:17
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
1120
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
3546
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1436
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8309
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2228
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
8496
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2617
Фоторепортажи
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1571
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1447
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1226
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2845
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2672
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
2342
Мероприятия