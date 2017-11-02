Правительство вернуло на доработку проект антитабачной концепции, направленный на уменьшение числа курильщиков

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По его словам, на рассмотрение вице-премьера Ольги Голодец документ еще не выносился. Концепцию не пропустил департамент социального развития правительства, имеющий к документу ряд юридических и технических замечаний, добавил собеседник РБК.В частности, правительство считает, что в концепции нет оценки эффективности ее реализации, а также обоснования необходимости усиления мер регулирования табачных изделий. Кроме того, в документе отсутствуют ожидаемые итоги реализации программы, следует из имеющегося у РБК отзыва правительства.Как писал РБК в среду, 1 ноября, антитабачная концепция («Концепция осуществления госполитики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу») была внесена на согласование в кабинет министров в октябре 2017 года. Документ одобрили Роспотребнадзор, ФНС, ФТС и Росстат. Однако ряд ключевых министерств, в том числе Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг, проект не поддержали, рассказывали источники РБК.В конце октября ассоциация «Табакпром» и Совет по вопросам развития табачной продукции направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой провести дополнительное обсуждение концепции. Производители не согласны со многими предложениями Минздрава, например, перестать ​относить информацию о составе табачных изделий к коммерческой тайне, запретить оборот некурительных табачных изделий и т.д.Концепция осуществления госполитики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы должна сменить предыдущую редакцию документа, которая действовала в 2010–2015 годах и позволила снизить процент курящих россиян с 39 до 31%. Цель новой концепции — добиться к 2022 году снижения числа курящих до 25%. Как считают в Минздраве, курение является причиной 10% смертей взрослого населения. Ежегодно из-за болезней, вызванных курением, гибнет почти 6 млн человек в мире и примерно 400 тыс. в России, отмечали ранее в министерстве.По данным Росстата, за девять месяцев 2017 года производство сигарет в стране снизилось на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, до 191 млрд штук.