Правительство рассмотрит вопрос об отсрочке закона Яровой
19 января 2018 20:23
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Речь идет о вступающих в силу с 1 июля этого года положениях «антитеррористических» поправок, получивших неофициальное название «закон Яровой», согласно которым операторы связи и интернет-компании должны будут хранить аудиозаписи разговоров, всю переписку и другие виды коммуникации своих абонентов в течение шести месяцев, а общие данные о коммуникации — в течение трех лет. Точные сроки и объемы того, что нужно будет хранить, должно установить правительство.
Предполагалось, что поправки примут до конца 2017 года, но этого не произошло. От параметров хранения в том числе зависит необходимый объем затрат на оборудование. Изначально операторы оценивали возможные затраты в 17,5 трлн руб. до 2019 года. Осенью 2017 года министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров говорил, что наиболее «тяжелые» данные будут храниться в течение одного месяца, а аудиозаписи разговоров — шести месяцев. Позже гендиректор «МегаФона» оценил уровень затрат при таком сценарии в 35–40 млрд руб. суммарно в течение пяти лет.
Представители сотовых операторов ранее выступали за отсрочку вступления в силу положений закона. Сенатор Антон Беляков и депутат Олег Шеин предложили перенести срок введения положений «закона Яровой», касающихся операторов и интернет-компаний, до 2023 года, однако Минкомсвязь не поддержала инициативу.
«Реализация «закона Яровой» сложна с технической точки зрения. Отсрочка позволит полноценно реализовать необходимые требования», — сказала руководитель пресс-службы «МегаФона» Юлия Дорохина. Пресс-секретарь «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Анна Айбашева назвала отсрочку целесообразной и необходимой, поскольку «до сих пор нет утвержденных норм по реализации закона, операторы не тестировали технические решения, необходимые для его исполнения». Представители МТС и «Т2 РТК Холдинга» (Tele2) отказались от комментариев.
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