Правительство рассказало о планах поднять пенсионный возраст для военных
14 июня 2018 20:15
«Мы говорили о том, что сегодня есть стаж выслуги для получения права выхода на пенсию военнослужащих. Мы считаем, что этот стаж также должен быть скорректирован. Такие проработки у нас есть и с Министерством обороны, это будет один из элементов наших предложений», — сказал Силуанов.
В нынешних поправках по повышению пенсионного возраста изменения для военных и силовиков пока не учитываются, добавила вице-премьер Татьяна Голикова. «Сейчас это не учитывается в том пакете, который вносится. Все остается как есть пока», — указала она. Согласно ФЗ о пенсионном обеспечении военных военнослужащие, а также сотрудники органов внутренних дел, нацгвардии и ФСИН могут выйти на пенсию по выслуге лет, в случае если их стаж составляет не менее 20 лет.
В четверг премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста в России. Для женщин он составит 63 года вместо нынешних 55 лет, для мужчин — 65 вместо 60 лет. Для повышения возраста выхода на пенсию предусмотрен переходный период. «Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году. Это позволит нам направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции», — заявил премьер.
По словам Медведева, для нынешних пенсионеров «никакие правила не меняются». «Благодаря программе увеличения трудоспособного возраста их пенсии будут расти ориентировочно на 1 тыс. руб. в год. Кроме того, они, как и раньше, будут получать все положенные им иные социальные выплаты», — добавил он.
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