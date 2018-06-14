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Правительство рассказало о планах поднять пенсионный возраст для военных

14 июня 2018 20:15
Пенсионная реформа в нынешнем виде этого не предусматривает.
Власти обсуждают изменение стажа для выхода на пенсию для военнослужащих и сотрудников силовых структур. Об этом на брифинге в Белом доме заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, отвечая на вопрос корреспондента РБК.

«Мы говорили о том, что сегодня есть стаж выслуги для получения права выхода на пенсию военнослужащих. Мы считаем, что этот стаж также должен быть скорректирован. Такие проработки у нас есть и с Министерством обороны, это будет один из элементов наших предложений», — сказал Силуанов.

В нынешних поправках по повышению пенсионного возраста изменения для военных и силовиков пока не учитываются, добавила вице-премьер Татьяна Голикова. «Сейчас это не учитывается в том пакете, который вносится. Все остается как есть пока», — указала она. Согласно ФЗ о пенсионном обеспечении военных военнослужащие, а также сотрудники органов внутренних дел, нацгвардии и ФСИН могут выйти на пенсию по выслуге лет, в случае если их стаж составляет не менее 20 лет.

В четверг премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста в России. Для женщин он составит 63 года вместо нынешних 55 лет, для мужчин — 65 вместо 60 лет. Для повышения возраста выхода на пенсию предусмотрен переходный период. «Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году. Это позволит нам направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции», — заявил премьер.

По словам Медведева, для нынешних пенсионеров «никакие правила не меняются». «Благодаря программе увеличения трудоспособного возраста их пенсии будут расти ориентировочно на 1 тыс. руб. в год. Кроме того, они, как и раньше, будут получать все положенные им иные социальные выплаты», — добавил он.


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Комментарии



Политика региона
14 июня 2018  20:15
Пенсионная реформа в нынешнем виде этого не предусматривает.
Правительство рассказало о планах поднять пенсионный возраст для военных
Пенсионная реформа в нынешнем виде этого не предусматривает.    Политика региона
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14 июня 2018  19:19
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14 июня 2018  18:59
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Повышение НДС до 20% вступит в силу 1 января 2019 года и будет приносить бюджету по 600 млрд рублей в год
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