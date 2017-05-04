Правительство предложило освободить важнейшие медицинские изделия от НДС
4 мая 2017 16:00
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Реализация таких изделий была освобождена от НДС еще в 2015 году, однако операции по их передаче по договорам лизинга с последующим выкупом налогом по-прежнему облагаются.
«В целях выравнивания условий налогообложения законопроектом предлагается освободить от обложения НДС операции по реализации услуг по передаче важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий, имеющих соответствующее регистрационное удостоверение, по договорам финансовой аренды (лизинга) с правом выкупа», — говорится в сообщении на сайте правительства.
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