Правительство предложило освободить важнейшие медицинские изделия от НДС

79

Реализация таких изделий была освобождена от НДС еще в 2015 году, однако операции по их передаче по договорам лизинга с последующим выкупом налогом по-прежнему облагаются.«В целях выравнивания условий налогообложения законопроектом предлагается освободить от обложения НДС операции по реализации услуг по передаче важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий, имеющих соответствующее регистрационное удостоверение, по договорам финансовой аренды (лизинга) с правом выкупа», — говорится в сообщении на сайте правительства.