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Новости /  Политика /  Политика региона  

Правительство после выборов займется реформой Пенсионного фонда

26 декабря 2017 19:13
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В правительстве обсуждают возможность преобразования Пенсионного фонда России (ПФР) в публично-правовую компанию.
В правительстве обсуждают возможность преобразования Пенсионного фонда России (ПФР) в публично-правовую компанию, сообщили РБК три человека, знакомых с ходом обсуждения. На первом этапе предлагается создать орган управления ПФР на трехсторонней основе — с участием государства, представителей профсоюзов и работодателей.

Новый правовой статус позволил бы ПФР стать более независимым от бюджета, дал бы возможность наращивать резервы и размещать их в активах компаний для получения дополнительной прибыли, поясняют эксперты, опрошенные РБК. Правительство начнет обсуждение законопроекта, уточняющего правовой статус ПФР, осенью 2018 года (это, как и налоговый маневр и система индивидуального пенсионного капитала, уже будут вопросы для следующего правительства). Против большей самостоятельности Пенсионного фонда выступает финансово-экономический блок, пояснил РБК источник в аппарате правительства.

«Год назад примерно было принято решение о проработке вопроса о возможности регулирования статуса ПФР, основываясь на нормах федерального закона о публично-правовых компаниях; финальной версии [законопроекта] до сих пор нет. Обсуждения продолжаются между Минтрудом, Минфином, Минэкономразвития, профсоюзами и организациями работодателей», — сообщил собеседник РБК, знакомый с ходом обсуждения.

Идея статуса ППК для Пенсионного фонда обсуждается «как один из вариантов», подтверждает председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, но в первую очередь, по его словам, важно ввести управление фондом на трехсторонней основе — с участием государства, представителей организаций профсоюзов и работодателей.

«Нельзя однозначно сказать, плохо это (преобразование ПФР в публично-правовую компанию. — РБК) или хорошо, там есть плюсы и минусы, но в любом случае на первом месте основа управления должна быть трехсторонняя, а дальше форму выбирать — публично-правовую компанию или в виде акционерного общества, об этом, собственно, сейчас идет разговор. Есть сторонники одного варианта, есть сторонники второго варианта. Решения еще нет», — сказал РБК Шмаков. Он подчеркнул, что участвующие в обсуждении стороны не могут договориться и выстроить такую конструкцию, которая бы всех удовлетворяла и была работоспособной.

Обсуждение преобразования ПФР в публично-правовую компанию продолжается, сказал РБК президент РСПП Александр Шохин. Он согласен со Шмаковым: на первом этапе управление ПФР можно перевести на трехстороннюю основу.

Законопроект о трехстороннем управлении был подготовлен Пенсионным фондом, но не смог выйти за пределы межведомственного согласования, сообщил РБК председатель ПФР Антон Дроздов. «Была идея сформировать орган управления фондом над исполнительным органом в виде системы на основе трех сторон: представители работников, работодателей и государства. Такой законопроект мы несколько лет назад подготовили, но потом появились разные предложения (как раз вот этих сторон) о том, чтобы фонд имел большую самостоятельность и большую автономность от бюджета в части страховых взносов. И здесь стали возникать сложности, поскольку появились вопросы права собственности на эти взносы и так далее. Нам пока не удалось договориться в том числе с этими сторонами о всех нюансах этого разделения, поэтому дискуссия продолжится в следующем году», — сказал Дроздов.

«Основной вопрос — насколько будет жизнеспособна такая (трехстороняя) система», — отмечает заведующая лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы РАНХиГС Елена Гришина. «Основная особенность нашей страны — в том, что в отличие от других стран у нас достаточно слабые профсоюзы, поэтому вопрос в том, насколько профсоюзы смогут отстаивать права работников», — говорит эксперт.

С другой стороны, влияние работодателя может заключаться в том, что они, например, могут говорить о снижении нагрузки на бизнес, снижении взносов, а работники, напротив, должны быть заинтересованы в том, чтобы их пенсионный капитал был больше, добавляет Гришина.

Положение о Пенсионном фонде утверждено постановлением Верховного Совета РФСФР в декабре 1991 года. В нем фонд был определен самостоятельным финансово-кредитным учреждением, осуществляющим функции, связанные исключительно с финансовой составляющей пенсионной системы (сбор и аккумуляция страховых взносов, контроль над поступлением и расходованием средств).

В 2001 году Конституционный суд указал на то, что ПФР выполняет по сути функции страховщика, то есть управляет средствами обязательного пенсионного страхования (ОПС) и обеспечивает назначение и выплату пенсий — следовательно, наделен публично-властными полномочиями. Закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» в декабре 2001 года установил, что ПФР является страховщиком по ОПС, и определил его организационно-правовую форму как госучреждение. Позднее, в 2009 году, закон о страховых взносах во внебюджетные фонды наделил Пенсионный фонд функциями по контролю и надзору за уплатой социальных взносов. Впоследствии было принято 18 регламентов по предоставлению ПФР госуслуг.

Таким образом, у Пенсионного фонда нет единого учредительного документа, в котором были бы закреплены все его фактические полномочия и организационно-правовая форма. Проект федерального закона, гармонизирующий все законодательные акты и уточняющий правовой статус ПФР, должен был быть подготовлен и внесен в правительство в марте 2014 года, следует из плана-графика реализации стратегии развития пенсионной системы. В декабре 2017 года правительство отложило обсуждение правого статуса Пенсионного фонда до октября 2018 года. В Минтруде РБК объяснили перенос сроков «существующими разногласиями по самим подходам к решению этого вопроса».

Обсуждение законопроекта о статусе Пенсионного фонда отложено на 2018 год в связи с разногласиями в правительстве, финансово-экономический блок выступает против большей независимости ПФР, сказал РБК источник в аппарате правительства.

Предоставление Пенсионному фонду статуса публично-правовой компании позволит ему начать формировать и накапливать резервы, полагает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. «Пенсионный фонд приобретает большие возможности действовать независимо от государства. Все равно государство извлечь из этого процесса невозможно, но в данном случае фонд становится более независимым, имеет право размещать свои резервы, наращивать их. Везде в мире одним из источников преодоления демографических волн, экономических кризисов является формирование резервов и размещение их в активах компаний, в том числе зарубежных, чтобы получать дополнительную прибыль», — считает Сафонов.

Сейчас Пенсионный фонд не накапливает резервы, отметил замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. «Резервов у Пенсионного фонда сейчас нет, есть переходящие остатки. Все, что собирает ПФР, все и выплачивает», — указал Горлин.

Против предоставления ПФР статуса публично-правовой компании выступает Минфин, утверждает Сафонов. «Придание Пенсионному фонду такого юридического статуса означает, что нельзя будет перебрасывать, тратить средства фонда на нецелевые задачи, нельзя будет изымать резервы, что не очень нравится Минфину», — замечает эксперт. По его словам, Минфин пытается рассматривать средства, находящиеся в ПФР, как «средства единого бюджета, что позволяет ему более гибко тратить имеющиеся ресурсы, закрывать какие-то дыры».

Пресс-службы Минфина и Минэкономразвития переадресовали запрос РБК в Минтруд. В Минтруде сообщили, что говорить о какой-то конкретной организационно-правовой форме для Пенсионного фонда пока рано. В аппарате вице-премьера Ольги Голодец на момент публикации не ответили.




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Комментарии



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